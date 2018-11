Un talento un poco sprecato Alonso saluta la Formula Uno

vanityfair

(Di domenica 25 novembre 2018) LA FAMIGLIAI TITOLI MONDIALI O DELLA GIOVENTÙI TITOLI MANCATI CON LA FERRARILA GOLIARDIAIL CASCOL'AMOREQUELLO CHE VERRÀL’unica cosa che dicono tutti è che ha vinto meno di quello che avrebbe dovuto. C’è chi dà la colpa alle macchine che ha avuto e chi al suo carattere. Se non avesse avuto il carattere che ha però forse non sarebbe nemmeno diventato campione del mondo a 24 anni. Fernandodice addio allaUno, non alle corse (badate bene), con il Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione 2018.Non c’erano i miliardi a casae sua madre ha continuato a lavorare ai grandi magazzini, El Corte Ingles, di Oviedo, quasi fino a quando lui diventava campione del mondo in quella squadra d’oro che era la Renault targata Briatore.Il primo kart glielo ha adattato papà. Nella pista dei grandi lo hanno scoperto Giancarlo Minardi e Cesare Fiorio. Lo fecero provare ...