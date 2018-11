Un Posto Al Sole | puntata del 26 novembre | Vera vuole lasciare la clinica svizzera

Blastingnews

: Ora in onda: Lorenzo Fragola - Fuori C?è Il Sole 2015 Top 57 posto su Radio Italia Charleroi - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Lorenzo Fragola - Fuori C?è Il Sole 2015 Top 57 posto su Radio Italia Charleroi - r_mastropietro : RT @FlorisFloris9: #LeRagazze un.posto al sole - FlorisFloris9 : #LeRagazze un.posto al sole -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Continuano le vicende dei protagonisti della longeva soap opera 'UnAl', ambientata a Palazzo Palladini.ha mostrato la propria inquietudine a permanere per altro tempo nella, dove si è recata per superare il trauma dell'omicidio della zia Veronica, che ha ucciso per ottenere il comando delle aziende.La figlia di Valerio (Fabio Fulco) è stanca di rimanere lontano dalla città di Napoli, ma non gode nemmeno del sostegno del padre Valerio Viscardi, sicuro che la scelta migliore per(Giulia Schiavo) sia quella di farla restare all'estero. Si tratta ovviamente di un escamotage per proteggere la giovane, macchiatasi di un omicidio grave per il quale sta pagando una persona innocente, ovvero Alberto Palladini (Maurizio Aiello)....