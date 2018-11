Un operaio a Le Iene | Ho lavorato in nero per il padre di Di Maio | il

huffingtonpost

(Di domenica 25 novembre 2018) Undi Pomigliano d'Arco ha detto a Ledi averper due anni innell'azienda di Antonio Di, ildel vicepremier. Dal canto suo il ministro pentastellato ha risposto: "Tra il 2009 e il 2010 non ero socio. A me questa cosa non risulta ma il fatto è grave, verificherò". Salvatore Pizzo, questo il nome dell'autore della segnalazione, ha dichiarato che una volta si era infortunato a un dito ildi Dil'aveva invitato a "non dire che mi ero fatto male nel suo cantiere. Mi consigliò di dire che mi ero fatto male in casa".I fatti, precisa il programma di approfondimento di Italia 1 nella puntata in onda il 25 novembre, risalgono a "un periodo antecedente di due anni a quando Luigi Diè diventato proprietario al 50% dell'azienda di famiglia".Tra Luigi Die il, emerge dall'intervista alle, i rapporti ...