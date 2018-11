Un Napoli poco determinato | ma mercoledì si fa sul serio

ilnapolista

(Di lunedì 26 novembre 2018) Prologo Mister Ancelotti guarda alla gara di Champions del prossimo mercoledi (forse) e manda in campo un“sperimentale”. A parte Karnezis, spesso titolare, vanno in campo tutti insieme Malcuit, Diawara e Ounas; al centro dentro Zielinki, in attacco fuori Milik e dentro Mertens. La pioggia cade sul San Paolo gremito, momento commemorativo per capitan Hamsik prima della gara, “omelia” del Cardinale Sepe e poi finalmente parola al campo.Atto primo Calcio di inizio e subito Chievo pericoloso con un calcio di punizione provocato da un mezzo svarione difensivo, lato azzurro. Niente di preoccupante, ma l’inizio, il primissimo inizio, non è certo dei migliori. Ilprova a fare la partita, Callejon a destra e Ounas a sinistra spingono alla ricerca delle punte ed in un paio di occasioni provano la conclusione, ma in linea di massima la difesa veneta si presenta ben ...