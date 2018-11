Un Gubitosi è per sempre

[L'analisi] Con Gubitosi Tim inizia una nuova era - ma solo con un manager riuscì a creare valore. Per il resto un disastro : Luigi Gubitosi e' il nuovo Ad di TIM, la ex Telecom Italia. In 20 anni sono passati 11 amministratori delegati nella compagnia telefonica. Ogni volta l'ad uscente viene liquidato con buonuscite ...

Borsa : apertura positiva a +0 - 32%; bene Tim dopo nomina Gubitosi : apertura di seduta positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,32% a 18.938 punti. All Share sul +0,31%. Titolo Tim in rialzo nelle prime battute della seduta, dopo la nomina di Luigi ...

Chi è Gubitosi - l'uomo delle operazioni difficili : Luigi Gubitosi, commissario straordinario di Alitalia, è l'uomo delle operazioni complesse. Nato a Napoli, classe 1961, lo scorso maggio è entrato proprio nel consiglio di amministrazione di Tim, ...

Banda ultralarga - Gubitosi nuovo ad di Tim mentre il governo scende in campo per la rete unica con Open fiber : Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim. La nomina è stata ufficializzata dal consiglio di amministrazione convocato domenica pomeriggio per scegliere prima della riapertura dei mercati il nuovo capo azienda, a cinque giorni dalla defenestrazione del predecessore Amos Genish in rotta con il fondo Elliott. L’ex numero uno di Wind e direttore generale della Rai, dal maggio 2017 commissario straordinario di Alitalia, è dunque ...

Tim - Cda in corso. Si parte dal 3 a 2 per Gubitosi ad e direttore generale : Rinuncia di Altavilla in una lettera a Conti. È intanto il corso il cda con il voto del board: il manager è sostenuto da tutti gli amministratori della lista Elliott, non da Vivendi. Sarebbe la prima volta che, nella pur tormentata storia di Telecom, il ceo viene nominato senza l’unanimità del consiglio...

Tim - il comitato nomine : 3 a 2 per Gubitosi ad e direttore generale : Rinuncia di Altavilla in una lettera a Conti. Oggi alle 17,30 il cda con il voto del board: il manager è sostenuto da tutti gli amministratori della lista Elliott, non da Vivendi. Sarebbe la prima volta che, nella pur tormentata storia di Telecom, il ceo sarà nominato senza l’unanimità del consiglio...

Tim - Gubitosi favorito per la carica di Amministratore Delegato : Teleborsa, - Luigi Gubitosi in pole position per il ruolo di nuovo Amministratore Delegato di Tim. La maggioranza dei consiglieri indipendenti in quota Elliott pronta a convergere sul nome del manager,...

Tim - Gubitosi favorito per la carica di Amministratore Delegato : Luigi Gubitosi in pole position per il ruolo di nuovo Amministratore Delegato di Tim. La maggioranza dei consiglieri indipendenti in quota Elliott pronta a convergere sul nome del manager, commissario ...

Tim - Gubitosi verso la carica di amministratore delegato. Attesa per il cda : Altavilla medita il passo indietro per non spaccare il fronte dei consiglieri Elliott. Per De Puyfontaine è «follia» separare la rete, Tim a rischio smantellamento...

Luigi Gubitosi l'ha spuntata nella corsa per guidare Tim : Fumata bianca in casa Tim . Sarà Luigi Gubitosi a essere nominato dal consiglio di amministrazione di oggi pomeriggio quale nuovo amministratore delegato al posto di Amos Genish , sfiduciato dal board ...

Tim : Gubitosi resta l'unico in corsa per la carica di a.d. : Tra poche ore il Cda per decidere il successore di Genish. Mentre il governo accelera per lo scorporo della rete - Tra poche ore il Cda per decidere il successore di Genish. Mentre il governo accelera ...

Tim : 10 consiglieri per Gubitosi a.d. : ANSA, - ROMA, 17 NOV - I dieci consiglieri 'indipendenti' di Tim, eletti nella lista di Elliott, si sono ricompattati, dopo una lunga serie di contatti tra il presidente Fulvio Conti e i singoli ...

Telecom - Gubitosi la spunta su Altavilla per il ruolo di amministratore delegato : MILANO - La maggioranza dei consiglieri indipendenti in quota Elliott scelgono Luigi Gubitosi per la guida di Telecom Italia, che batte la concorrenza di Alfredo Altavilla per la successione allo ...

Rush finale tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla per la guida di Tim. Vivendi pensa già alla rivincita sullo scorporo in assemblea : Nello stadio Tim dove domenica si disputerà un match cruciale - quello della scelta del nuovo amministratore delegato dopo la defenestrazione di Amos Genish - una delle due squadre sta già preparando l'esultanza sotto la curva. Perché i due nomi che si contenderanno la poltrona nel Rush finale, cioè Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla, sono entrambi espressione di Elliott, l'artefice del cambio di guardia nella stanza ...