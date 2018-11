U&D | Ida e Riccardo si dicono addio | lui interessato ad un' altra donna

Anticipazioni U&D : Gemma ripensa a Rocco - Ida Platano torna single : Nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. L'ultima registrazione del trono over presso gli studi Elios di Roma sarebbe stata caratterizzata da grossi colpi di scena. Se Ida ha rivelato di essere tornata single dopo la fine della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani ha deciso di lasciare Paolo per poi ammettere di provare ...

Gossip U&D - Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo : lui sta già frequentando un'altra : I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai, e nel corso dell'ultima registrazione del trono over è emerso che tra Ida e Riccardo, una delle coppie storiche del programma, protagonista quest'estate anche di Temptation Island, è definitivamente finita. Un annuncio che ha spiazzato i fan della coppia, i quali speravano che tra i due le cose stessero andando per il verso giusto, ma in realtà non era affatto così e, come se non bastasse, è ...

U&D - Gianni Sperti su Mara Fasone : 'Evidentemente era fidanzata e io l'ho beccata' : Continuano a circolare numerose voci sul conto di Mara Fasone, la giovanissima ex tronista del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] che ha deciso di abbandonarlo improvvisamente. L'addio inaspettato alla poltrona rossa da parte della modella siciliana non solo ha spiazzato il pubblico televisivo del people show condotto da Maria De Filippi, ma anche la redazione del programma. A commentare il percorso di Mara è l'opinionista Gianni Sperti ...

U&D : Ivan Gonzalez nei guai - le rivelazioni dell’ex fidanzata : Il percorso di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne si preannuncia piuttosto complicato, soprattutto dopo le rivelazioni fatte dalla sua ex fidanzata. L’ex tentatore di Temptation Island Vip, che ha stregato Valeria Marini, ha un passato televisivo in Spagna. Nel suo paese d’origine infatti ha partecipato a Mujeres y Hombres y Viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne. Qui è stato prima corteggiatore, poi tronista, diventando ...

U&D - il tronista Ivan Gonzalez smascherato dall'ex fidanzata : la notizia bomba che non piacerà a Maria De Filippi : Ivan Gonzalez sta vivendo un momento d'oro: dopo il successo di Temptation Island Vip con Valeria Marini ora è riuscito ad arrivare al trono di Uomini e Donne . La situazione è stata rovinata dall'ex ...

U&D - la scelta di Andrea e Ivan a febbraio : la Marini organizzerà le feste di fidanzamento : Dopo l'abbandono del trono di Mara Fasone, sono stati annunciati e presentati in studio i due nuovi tronisti [VIDEO]dell'edizione corrente del trono classico di Uomini e donne. I personaggi che vedremo approdare sulla famosa poltrona rossa saranno Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Quest'ultimo, durante la sua esperienza televisiva, sara' accompagnato dalla nota showgirl Valeria Marini, sua consigliera. Inoltre, sara' proprio la diva stellare ad ...

U&D - l'ultima bugia di Sara a Nicola riguarda Vittorio : 'E' il fidanzato di una mia amica' : Si continua a parlare di Sara Affi Fella e Nicola Panico. Quest'ultimo nelle ultime ore ha svelato nuovi dettagli sulla rottura con l'ex tronista. Il calciatore napoletano, in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Chi', ha aggiunto nuovi particolari raccontando che Sara gli avrebbe detto un'ultima bugia prima dell'addio definitivo. In particolare l'ex tronista avrebbe mentito sul suo rapporto con il calciatore del Torino Vittorio ...

U&D - Marcella e Fabio ospiti : anello di fidanzamento e nozze dopo Temptation Island Vip : A circa un mese di distanza dalla fine delle registrazioni della prima edizione di Temptation Island vip, scopriamo che una delle coppie concorrenti del reality show [VIDEO], che ha visto alla conduzione Simona Ventura, sara' pronta a convolare a nozze. Parliamo di Marcella e di Fabio Esposito i quali, in una data prossima ma non troppo lontana si uniranno in matrimonio. La coppia, che ricordiamo aver abbandonato l'isola delle tentazioni dopo ...

U&D - Giulia Cavaglia come Sara Affi Fella : Luigi Mastroianni non si fida : I telespettatori di Canale 5 hanno da poco fatto la conoscenza della corteggiatrice di U&D Giulia Cavaglia, che nel corso delle prossime puntate Sara' destinata a creare numerosi sospetti. Le registrazioni gia' effettuate del Trono Classico hanno confermato come la giovane non sia trasparente come sembrava in un primo momento. A riportare alla luce i dubbi sulla sua sincerita' è stato proprio Lorenzo Riccardi, il tronista che per primo ha ...

U&D anticipazioni - segnalazione su Mara : i genitori frequentano l'ex fidanzato : Si è registrata in data mercoledì 17 ottobre una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO], il famoso people show di Canale 5 presentato dalla conduttrice Maria De Filippi. L'ultima registrazione che ha avuto luogo presso lo studio Mediaset di Cinecitta', ha visto Mara Fasone protagonista di un'importante segnalazione riportata da Gianni Sperti. L'opinionista sarebbe venuto a conoscenza di un particolare dettaglio che riguarda ...

U&D - Nicola Panico difende nuovamente l'ex fidanzata - l'appello al pubblico : 'Smettetela' : La storia d'amore segreta tra Sara Affi Fella e Nicola Panico è oggetto di argomentazione di numerose fonti di gossip da circa una settimana. La coppia in questione, dopo la partecipazione a Temptation Island, è rimasta insieme nonostante la ragazza, per circa sette mesi, ha intrapreso un percorso sul trono di Uomini e Donne che apparentemente sembrava coerente e limpido. In realtà la Fella ha mantenuto nascosta la sua relazione con il ...

Sara Affi Fella - l’ex fidanzato Nicola Panico rivela a U&D : “Mi diceva : faccio i soldi con i follower e faremo una famiglia” : Dopo mesi passati a nascondersi, Nicola Panico, lo storico ex fidanzato della tronista Sara Affi Fella è uscito allo scoperto e ha deciso di raccontare la sua verità, smascherando il piano ordito dalla 21enne, disposta a tutto per la popolarità, anche a spacciarsi per single – con la complicità della sua famiglia – pur di sedere sul trono di Uomini e Donne. Parlando proprio con gli autori dello show di Maria De Filippi, il giovane ha ...