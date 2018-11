Ucraina | russi hanno sparato su 2 navi

Grande guerra dell'Ucraina contro la Russia? "Un suicidio per Kiev" - : La retorica militarista dell'Ucraina suscita "compassione deprimevole" e la guerra contro la Russia sarà un suicidio per Kiev, ha dichiarato oggi a Sputnik Igor Korotchenko, direttore della rivista ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : iniziano le qualificazioni maschili. Russia - Ucraina e tanti big in pedana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica (giovedì 25 ottobre). Oggi si alza il sipario all’Aspire Dome di Doha (Qatar), si inizia finalmente a fare sul serio con la prima giornata di gare: spazio alle qualificazioni maschili, le prime cinque suddivisioni scenderanno in pedana pronte a darsi battaglia e gli atleti cercheranno di guadagnarsi un posto negli atti conclusivi anche se per festeggiare ...

Ambasciatore Ucraina : su sanzioni Russia da Salvini doppio standard : ...d'accordo con il ministro Matteo Salvini nelle sue dichiarazioni sulla legittimità dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa e non mi stancherò di ricordare che tutto il mondo ...

CRIMEA - STRAGE SCUOLA : SPARI ED ESPLOSIVO - 19 MORTI/ Video attacco - Russia e Ucraina ‘unite’ nel lutto : CRIMEA, esplode bomba in un istituto scolastico: almeno 19 MORTI e 70 feriti. "Più esplosioni e SPARI contro studenti": ultime notizie, "non è terrorismo". Russia e Ucraina "unite" (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:35:00 GMT)

Scisma degli ortodossi in Ucraina - ira del Patriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

Patriarca Bartolomeo : sì indipendenza ortodossi Ucraina da Russia. E Mosca si infuria : "Stiamo dicendo che queste decisioni non canoniche di oggi del Patriarcato di Costantinopoli riguardano il destino di milioni di persone, milioni di credenti principalmente in Ucraina e nel mondo ...

scontro Russia-Ucraina. E la Chiesa ortodossa prepara lo scisma epocale : La furia di Mosca è dovuta al fatto che la perdita di Kiev azzopperebbe il sogno neoimperialista di Vladimir Putin, che vorrebbe la Russia come guida del mondo ortodosso e il suo governo come la ...

È scontro Russia-Ucraina. E la Chiesa ortodossa prepara lo scisma epocale : Che si fosse arrivati alle strette lo si era capito già il mese scorso, quando la Chiesa russa ha eliminato qualunque riferimento al patriarca ecumenico Bartolomeo I - la guida spirituale della fede ortodossa - dalle proprie preghiere. Ora Mosca minaccia di rompere completamente con la Chiesa madre di Costantinopoli, provocando potenzialmente il più grande scisma del mondo cristiano dal 1054, quando occidente e oriente si separarono. Il motivo è ...

Russia e Ucraina si contendono anche i fedeli : L’Ucraina non può riprendersi il territorio annesso dalla Russia. Ma Kiev potrebbe sottrarre a Putin qualcosa di altrettanto prezioso: il potere sui cristiani ortodossi ucraini. Leggi

Ucraina : Kiev straccia Trattato amicizia con Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ucraina straccia il trattato d’amicizia con la Russia. E Mosca accusa Kiev : “Tragedia aereo MH17 - video falsificati” : Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha firmato il decreto con il quale mette fine al trattato di amicizia con la Russia, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999. Un atto già anticipato lo scorso 28 agosto, quando il presidente aveva dato ordine al ministero degli Esteri di preparare i relativi documenti per stracciare il documento. Ma lo scontro tra Kiev e Mosca prosegue anche sul fronte della tragedia del MH17, il volo della Malaysia ...