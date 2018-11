Tv | Maria De Filippi annuncia il ritorno di uno storico programma

Amici : Alex Britti ha giudicato la performance di Giacomo Eva con uno zero! Interviene Maria De Filippi. : Siamo ancora alle fasi iniziali ma il talent-show Amici ha già regalato ai fidati telespettatori di Canale 5 le prime scintille tra futuri allievi e professori. I protagonisti della puntata di sabato 24 novembre... L'articolo Amici: Alex Britti ha giudicato la performance di Giacomo Eva con uno zero! Interviene Maria De Filippi. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici - Stefano De Martino rompe l'esilio : il gesto inatteso che sorprende Maria De Filippi e lo studio : Dopo anni di servizio alla corte di Maria De Filippi , Stefano De Martino ha deciso di abbandonare il talent-show Amici , e in generale, qualsiasi impegno televisivo per dedicarsi a suo figlio ...

Mameli Amici fidanzato - confessioni sulla vita privata a Maria De Filippi : Mameli vita privata e fidanzata: la confessione ad Amici 18 Mameli è fidanzato. Lo ha confessato a Maria De Filippi, che gli ha chiesto se fosse ancora impegnato sentimentalmente. Una domanda per nulla sciocca, visto che – come la storia di Amici ci insegna – molti concorrenti del passato hanno lasciato durante il percorso nella

Amici - Mameli incastrato da Maria De Filippi confessa : 'Sì - lo sono'. Capito? : Ad Amici , piove la confessione di Mameli, che rivela a Maria De Filippi di essere fidanzato. La conduttrice gli ha chiesto se fosse ancora impegnato a livello sentimentale, domanda non peregrina: ...

Amici di Maria De Filippi - la confessione del ballerino Daniele Nocchi : 'Sono dislessico' : Il ballerino Daniele Nocchi è dislessico e iperattivo . Lo ha confessato ad Amici 18 mentre provava le coreografie che i professori gli hanno assegnato. Ecco cosa ha rivelato ad Amici di Maria De

Amici - l'ex Biondo e la bordata contro Maria De Filippi : 'Sono stato una vittima - cosa farei al programma' : 'Sono stato una vittima'. Biondo accusa direttamente Maria De Filippi . l'ex concorrente di Amici , molto chiacchierato nella scorsa edizione per qualche comportamento sopra le righe, intervistato dal

Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 24 novembre con Annalisa e Mr.Rain - nuovi ingressi ed esclusi : Amici di Maria De Filippi del 24 novembre si aprirà con la performance di Annalisa e Mr.Rain sulle note del nuovo singolo in duetto, Un domani. A seguire, riprenderanno le prove di selezioni degli aspiranti concorrenti, alcuni dei quali verranno esclusi dalla corsa la banco mentre altri otterranno la maglia colorata. Dopo la prima puntata di formazione della classe, in onda sabato 17 novembre su Canale 5, 3 sono le maglie assegnate, due per

Biondo attacca Maria De Filippi : «Ad Amici sono stato una vittima» : Biondo , il rapper romano di 21 anni, a un anno da Amici è pronto a tornare sulla scena musicale con un nuovo album: Ego. Il cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Oggi' in cui ha

Uomini e donne - Maria de Filippi perde la pazienza in diretta : colpa di David Scarantino : L'ultimo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e donne ha fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi. Ecco cosa ha fatto il corteggiatore senior, David Scarantino, tanto da far sbottare

Uomini e Donne gossip - una corteggiatrice stupisce Maria De Filippi : Uomini e Donne gossip, Maria De Filippi apprezza non poco il gesto di una corteggiatrice A Uomini e Donne una corteggiatrice riesce a colpire l'attenzione di Maria De Filippi. In particolare, la conduttrice si dice sorpresa positivamente da un gesto di una delle ragazze che sta corteggiando Luigi Mastroianni. Stiamo parlando di Elisabetta. Ebbene la

Valeria Marini : "Maria De Filippi? Donna stellare - unica. E' avanti" : Valeria Marini, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino, ha ricordato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo: Devo tutto a Ninni Pingitore, colui che mi ha scoperto e che mi ha portato sul palcoscenico. Io non volevo fare televisione, ma cinema e teatro. Lui mi ha fatto fare teatro col Salone Margherita, poi

Maurizio Costanzo con Maria De Filippi viaggiamo in auto diverse : Maurizio Costanzo è stato ospite a "Pomeriggio 5". Il conduttore, si è raccontato da Barbara D'Urso del lavoro, l'amore per Maria De Filippi e anche momenti più dolorosi, come l'attentato vicino al Teatro Parioli, di cui il giornalista sarebbe stato l'obiettivo. E proprio in merito a quel giorno, il 14 maggio 1993, Costanzo ha raccontato un aneddoto che riguarda la moglie. «Al momento dell'attentato, Maria si

"Io e Maria De Filippi sempre in auto separate". Poi Maurizio Costanzo spiega il motivo : Maurizio Costanzo, che quest'anno ha festeggiato gli 80 anni, si è raccontato nel salotto di Barbara D'Urso, a Pomeriggio Cinque. Carmelita l'ha ospitato per parlare del suo nuovo libro, 'Il tritolo e le rose', ma è stata una chiacchierata a 360 gradi quella con il giornalista e conduttore tv, che ha toccato i temi del lavoro e dell'amore per Maria De Filippi, ma anche ricordato i momenti più dolorosi della sua vita, come l'attentato