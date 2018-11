Turista di 55 anni muore mentre fa trekking a Cala Luna

Autopsia non autorizzata a un Turista britannico deceduto : espiantati alcuni organi : Un turista britannico di 62 anni, David Humphries, si era recato in vacanza presso un resort della nota localita' turistica Hurghada, che si affaccia sul Mar Rosso, in Egitto. Con lui c'erano la moglie Lynda di 59 anni e la figlia Anita Goodall, insieme ad altre persone del suo nucleo familiare. Il meccanico inglese era giunto ad Hurghada il 7 settembre e dopo sette giorni circa dal suo arrivo aveva cominciato ad avvertire dei dolori al petto ...