Trump e il caso Khashoggi | da ‘America first’ ad ‘America for sale’

ilfattoquotidiano

: RT @ytali_: Il caso #Trump e #Huawei ha a che fare con la natura e delle grandi imprese tecnologiche e il processo di formazione dell’opini… - michelemezza : RT @ytali_: Il caso #Trump e #Huawei ha a che fare con la natura e delle grandi imprese tecnologiche e il processo di formazione dell’opini… - ytali_ : Il caso #Trump e #Huawei ha a che fare con la natura e delle grandi imprese tecnologiche e il processo di formazion… - Bugghe : RT @MisterCariola: Ho capito bene? Leuropa freni l' immigrazione per non far vincere la destra brutta? ?? -

(Di domenica 25 novembre 2018) Con due successive esclamazioni – “America first!”, subito seguita da un non meno enfatico “the world is a dangerous place!” – Donaldha molto inusualmente aperto, tre giorni fa, la dichiarazione con la quale, su carta intestata della Casa Bianca, ha spiegato al mondo le ragioni della sua risposta all’omicidio del giornalista Jamal. Ovvero: a quello che la medesima dichiarazione – esaurita un’alquanto sommaria illustrazione delle ragioni che fanno del mondo il “luogo pericoloso” di cui sopra – non esita a definire “un terribile crimine, che il nostro Paese non condona”.Questo in teoria. Perché nella pratica – quella, per l’appunto del “America prima di tutto” – vanno preventivamente fatti alcuni calcoli, tanto sul piano strettamente pecuniario (le armi che l’Arabia Saudita compra dagli Usa) quanto sul piano geopolitico (il ruolo di contenimento dell’Iran giocato ...