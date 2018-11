Trombe d' aria in Calabria | allerta frane al Nord

Meteo Campania - da domani attesi forti nubifragi : possibili anche Trombe d'aria : Chi si augurava che il Meteo ci potesse regalare una tregua e un weekend all'insegna del bel tempo, purtroppo dovrà ricredersi, perché dalle ultime notizie si apprende che tra sabato 24 e domenica 25 novembre tornerà protagonista il maltempo, accompagnato da nubifragi. Da questa ondata negativa saranno colpite diverse regioni, ma in particolare la Campania dove, secondo quanto riferisce il sito www.ilMeteo.it, potrebbero verificarsi addiritture ...

Maltempo - 478 Trombe d'aria in Italia nel 2018 - +121% - : Teleborsa, - Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state 478 le trombe d'aria in Italia, più del doppio, +121%, di quelle registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo rivela un'analisi di ...

Maltempo : 478 Trombe d'aria in Italia nel 2018 - più del doppio rispetto allo scorso anno

Piogge torrenziali e Trombe d'aria colpiscono il sud Italia : Erano circa le 15 quando una tromba d'aria ha colpito il porto di Salerno avanzando dal mare. Le forze dell'ordine non segnalano feriti, solo diversi danni alle strutture portuali: diversi sono stati i container che il vento ha rovesciato nel porto commerciale. Poche ore prima era stata la costa i

Maltempo regione per regione : Trombe d'aria e paura in Puglia - Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud : Il Maltempo che sta investendo l'Italia e che proseguirà anche domani (qui le previsioni) sta creando danni e disagi in tante parti del nostro Paese, dalla Campania al Salento, fino a Roma...

Maltempo Italia : neve al Nord - nubifragi e Trombe d'aria al Sud - : Gelo e neve al Nord, piogge violente e trombe d'aria al Sud. Una forte ondata di Maltempo sta interessando tutta l'Italia. Alluvioni lampo hanno colpito la Campania, Puglia e Calabria

Due Trombe d’aria a Taurisano : ferito Lucio Troisio : Due trombe d’aria di uguale potenza hanno colpito il Salento oggi. La prima poco prima dell’alba. La seconda si è

Maltempo - Trombe d'aria nel Salento - deraglia un treno : Maltempo, trombe d'aria nel Salento, deraglia un treno Allerta per forte Maltempo in tutta la Puglia. Un albero cade su un convoglio delle Ferrovie del Sud-Est. Due trombe d'aria si abbattano in provincia di Lecce e scoperchiano alcuni capannoni Parole chiave: ...

Disastri - allagamenti e Trombe d'aria : emergenza in via Setteponti. Ma è l'esercitazione Prometheus 2018 : Approfondimenti Incendio e fuga di gas alla Polynt. Task force di soccorsi ma è un'esercitazione 17 novembre 2018 Protezione civile di nuovo al lavoro: in calendario un'altra esercitazione 15 novembre ...

Nubifragi e Trombe d'aria. Il Viminale : "Restate in casa" : Del dolce clima del Belpaese se ne occuperà probabilmente Raistoria. Le cineteche di viale Mazzini racconteranno piacevoli estati e freschi autunni. Appunto, storia passata. D'altronde ieri a Roma ...

Nubifragi senza tregua sull'Italia : 6 morti |Alberi caduti - Trombe d'aria : molti danni : Un albero finisce su una Smart: due vittime a Castrocielo, nel Frusinate. Un morto a Latina mentre ad Albisola (Savona) una donna è stata uccisa da un oggetto trascinato dal vento. A Napoli e a Feltre (Belluno) due vittime per la caduta di alberi. Bufere e mareggiate su tutta la penisola