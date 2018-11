Trombe d' aria e vento | il Salento conta | ancora | i danni del maltempo

Come si formano le Trombe d'aria? «Aria calda in basso - fredda in alto : ed ecco il tornado» : «Non è un'impressione giornalistica, di chi segue la cronaca. Le trombe d'aria in Italia, e in Europa in generale, sono sempre più frequenti: è il global warming, il surriscaldamento del pianeta, a determinarle». Scuote la testa Peppe Caridi, ...