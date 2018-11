Tromba d’aria nel Crotonese Tetti scoperchiati e alberi sradicati | ci sono feriti Il

Maltempo Calabria : Tromba d’aria nel catanzarese - tetti divelti e alberi caduti : Una tromba d’aria ha colpito la località Difesa, nel comune di Cropani (Catanzaro). A quanto riferito dai vigili del fuoco, attualmente sul posto, la forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici, sradicato diversi alberi e danneggiato alcune serre. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Maltempo Calabria: tromba d’aria nel catanzarese, tetti divelti e alberi caduti sembra essere il primo su Meteo Web.

Il sindaco di Cutro, Salvatore Divuono, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di piazza Di Bona per i danni causati dalla tromba d'aria che oggi ha scoperchiato il tetto dell'edificio. La scuola restera' chiusa per alcuni giorni al fine di consentire le verifiche tecniche ed eliminare eventuali situazioni di pericolo.

Una forte ondata di Maltempo ha colpito il Sud del Paese. Due trombe d'aria si sono abbattute nella zona del Salento provocando danni a strutture e il ferimento di un uomo. Un'altra tromba d'aria ha invece investito un treno nel Crotonese causando il ferimento di alcuni passeggeri e il momentaneo blocco della linea ferroviaria. Momenti di terrore a Salerno, dove invece una grossa tromba marina si è formata nel porto

In mattinata investito dalla tromba d'aria il treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri. Nel primo pomeriggio tromba d'aria anche a Salerno

Vigili del fuoco e tecnici delle Ferrovie del Sud Est sono al lavoro da stamattina per rimuovere il grosso albero caduto, a causa del Maltempo, sulle rotaie della linea Casarano – Novoli, tra Parabita e Tuglie provocando il deragliamento del treno 322 che ha investito in pieno il grosso tronco. Le uniche persone a bordo, macchinista e capotreno, non hanno riportato conseguenze. Una tromba d'aria ha colpito l'area tra i comuni

Finestrini in frantumi, alcuni feriti, ma nessuno grave. I passeggeri del treno locale Catanzaro Lido-Crotone hanno vissuto qualche minuto di ansia in mattinata per via di una Tromba d'aria che ha investito il convoglio all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il forte vento ha sballottato il convoglio che comunque è sempre rimasto sui binari. Due passeggeri sono stati portati in ospedale, ma nessuno ha riportato ferite serie.

La vittima è una sincopa di 88 ani che sarebbe stata colpita da pezzi di del tetto piano di un condominio trascinati via da una tromba d'aria che investito la sua città, Albisola Superiore, nel Savonese. Il materiale è caduto in strada colpendo anche tre macchine e abbattendo i pali dell'illuminazione pubblica.

