Tromba d' aria a Crotone | un ferito e danni in città

(Di domenica 25 novembre 2018) Unad'impressionante, che si scatena a poca distanza dalle case. Il maltempo si abbatte sulla Calabria e in particolare sudove la furia del vento ha provocatosulla zona a nord dellafino alle contrade Iannello e Cantorato e al comune di Rocca di Neto.video 1606989Lad'ha attraversato la zona del Passovecchio abbattendosi su capannoni ed esercizi commerciali. Al momento la situazione più grave sembra quella che si è verificata nei pressi del centro commerciale Le Spighe, conmolto seri a un capannone in cui si vendono elettrodomestici. Qui il vento ha letteralmente attraversato l'immobile spazzando via la merce all'interno compresi degli oggetti pesanti. Una persona che si trovava all'interno del negozio è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.Auto distrutte,agli esercizi commerciali, alberi sradicati e tetti ...