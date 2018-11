: Tromba d'aria nel Crotonese Tetti scoperchiati e alberi sradicati: ci sono feriti video - Corriere : Tromba d'aria nel Crotonese Tetti scoperchiati e alberi sradicati: ci sono feriti video - Adnkronos : Tromba d'aria nel catanzarese - Corriere : L'incredibile tromba d’aria che ha colpito il porto di Salerno martedì pomeriggio. Non ci sono feriti ma il fenome… -

Un'altrad'dopo quella nel Catanzarese, che si è abbattuta tra Botricello e Cropani Marina,ha interessato la zona di.L'area colpita, in particolare, è quella in località "Passovecchio" in cui sorgono alcuni centri commerciali. Alcune persone, investite dagli oggetti sollevati dal vento, hanno riportato ferite. Una di loro ha riportato alcune lesioni per le quali si è fatta medicare nell'ospedale di. Danneggiate anche delle auto.(Di domenica 25 novembre 2018)