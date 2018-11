Trento | la Provincia ha deciso | guardie armate davanti alla chiesa per proteggere i fedeli

Maltempo - Provincia di Trento : prosegue la campagna di raccolta fondi : prosegue la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che ha come causale “Calamità Trentino 2018“. La Provincia ha messo a disposizione un conto corrente: le risorse raccolte saranno impiegate per il finanziamento di iniziative in favore del territorio e della popolazione colpiti dall’emergenza Maltempo che si è verificata negli ultimi giorni di ottobre. Un tavolo tecnico, il cui funzionamento e composizione saranno definiti ...

Maltempo - ‘Accordo di solidarietà’ dalla giunta della Provincia di Trento : al via la raccolta fondi : Prima seduta ufficiale e prime delibere per la nuova giunta Provinciale di Trento che stamani è salita a Dimaro in Val di Sole per esprimere la vicinanza ad una delle comunità del Trentino più colpite dal Maltempo. L’esecutivo, guidato dal presidente Fugatti, ha infatti adottato una serie di provvedimenti con i quali vengono formalizzate le azioni già intraprese all’indomani degli eventi calamitosi per dare risposta ai danni procurati dal ...

Provincia di Trento - Fugatti : 'Ecco la mia giunta giovane' : Trento. Formata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti , la nuova giunta Provinciale. Il presidente Fugatti avrà le deleghe agli affari istituzionali, programmazione, ...

Provincia di Trento - Fugatti : 'Ecco la mia giunta giovane' : Trento. Formata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti , la nuova giunta Provinciale. Il presidente Fugatti avrà le deleghe agli affari istituzionali, programmazione, ...

Maltempo : numero solidale anche per la provincia di Trento : A seguito della richiesta del Presidente della provincia Autonoma di Trento, dal 4 novembre e fino al 3 dicembre, sarà possibile donare attraverso il numero solidale 45500 anche a sostegno delle popolazioni della provincia Autonoma di Trento oltre che per quelle delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che avevano formalizzato la richiesta già nella giornata di ieri. L’iniziativa di solidarietà, promossa dal Dipartimento della ...

Chi è Maurizio Fugatti - il nuovo presidente della Provincia autonoma di Trento : Nel 2005 è diventato segretario regionale della Lega Nord in Trentino, dando così inizio alla sua carriera politica. L'anno successivo viene eletto per la prima volta deputato nella circoscrizione ...

Chi è Maurizio Fugatti - il Presidente della Provincia di Trento - : Con la Lega dal 2005, è stato due volte deputato e nel 2013 era già stato candidato alla presidenza della Provincia di Trento. Da giugno è sottosegretario alla Salute del governo Conte

Eletti Consiglio Provinciale di Trento/ Fugatti e i 35 nomi che andranno in Regione Trentino Alto Adige : Eletti nei seggi del Consiglio Provinciale di Trento: Maurizio Fugatti Presidente, i 35 nomi che andranno a formare metà del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:45:00 GMT)

Risultati elezioni provinciali in Trentino : gli eletti a Trento e Bolzano - : La Spv cala, ma arriva al 41.7%. Mentre il Carroccio vola a quota 11.1%. Al secondo posto, la lista civica di Paul Koellensperger. Attesa per i Risultati della provincia di Trento, dove lo scrutinio è ...

Provinciali in Trentino Alto Adige : a Bolzano affluenza cala - sale a Trento : affluenza alle urne in aumento , +1,23%, in Trentino e in calo , -3,8%, in Alto Adige nelle elezioni Provinciali. L'affluenza nella provincia di Bolzano è stata del 73,9%, pari a 282.920 votanti. Il ...

Elezioni provinciali a Trento e Bolzano : chiusa campagna - domenica il voto : Urne aperte per 850mila cittadini nella Regione più a nord dell'Italia, e dove potrebbe avvenire uno storico ribaltone dopo la rottura dell'alleanza fra Pd e Svp. In crescita il Centrodestra unito -

Elezioni Provinciali Trentino 2018 : il 21 ottobre al voto le province di Trento e Bolzano - : Undici candidati alla presidenza della provincia di Trento, mentre 14 liste si contenderanno i seggi di quella di Bolzano: le due province vanno alle urne con sistemi e orari diversi, dopo una ...

Chi è Antonella Valer - la donna candidata presidente della provincia di Trento : Ciò che sembra preoccuparla è, invece, la politica vaccinale del decreto Lorenzin , che rischierebbe di impedire 'a molti bambini e alle loro famiglie di accedere a servizi essenziali, ...

'Bomba carta - cretini veri' : Salvini da Trento inizia la battaglia per le provinciali : Si avvicinano le delicate elezioni nelle province autonome di Trento e Bolzano e la tensione sale anche per l'attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega ad Ala , località del Trentino ...