Tra memoria e batteria con Huawei P8 Lite 2017 un mese dopo l’aggiornamento B384

(Di domenica 25 novembre 2018)C’è stato grande interesse in queste settimane attorno all'aggiornamentodedicato ai possessori di unP8. In primis perché in quasi due anni di vendite il produttore ha registrato un volume di vendite non indifferente, soprattutto in Italia, alla luce di un rapporto tra qualità e prezzo a dir poco invidiabile. Tuttavia, ci sono almeno un paio di elementi che rendevano e rendo il firmware in questione molto delicato per chi ha avuto modo di provarlo da pochi giorni a questa parte.Come stanno le cose oggi 25 novembre? C’è soddisfazione da parte degli utenti che dispongono di unP8in termini di durata dellae soprattutto diinterna disponibile? Andiamo per gradi, perché dando uno sguardo ai feedback presenti sui social, pare effettivamente che qualche piccolo passo in avanti in termini di autonomia sia stato fatto. Analizzando ...