Tiro con l’arco | Indoor World Series 2018 | Sergio Pagni terzo nel compound a Strassen

Formula Uno - Hamilton vince anche ad Abu Dhabi. Secondo Vettel - riTiro per Raikkonen : Lewis Hamilton chiude alla grandissima una stagione con i fiocchi: il pilota inglese della Mercedes vince anche l'ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi e chiude così con undici successi su 21 gara in stagione. Il 33enne ha anche messo a segno il record di punti chiudendo con la bellezza di 408 punti. Secondo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo posto per la Red Bull del giovane Max Verstappen. La gara è iniziata con il brutto ...

F1 – Addio con riTiro per Raikkonen - Kimi ai saluti : “con la Ferrari anche brutti momenti - ma sempre belli da vivere” : Kimi Raikkonen, dopo il ritiro dal Gp di Abu Dhabi, parla della sua esperienza appena conclusasi con la Ferrari: il pilota finlandese pronto a sbarcare in Alfa Romeo-Sauber Si è conclusa male l’avventura di Kimi Raikkonen con la Ferrari. Nell’ultimo Gran Premio di stagione, ultima gara del finlandese in rosso, il pilota si è ritirato al settimo giro sul circuito di Abu Dhabi, perdendo ogni speranza di concludere la sua storia ...

F1 - Finale amaro per Raikkonen : l'ultima gara con la Ferrari termina con un riTiro per Kimi [VIDEO] : Altro che festa! L'avventura di Raikkonen in Ferrari termina con un amarissimo ritiro al Gp di Abu Dhabi Non era questo il Finale che Kimi Raikkonen e tutti i suoi tifosi si sarebbero aspettati: il ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pistoia espugna Reggio Emilia con un Tiro dalla media di Kerron Johnson a mezzo secondo dalla fine : Pistoia ci ha preso gusto: dopo la vittoria a Sassari, arriva anche quella a Reggio Emilia per 82-84, grazie a un tiro di Kerron Johnson a cinque decimi dalla fine dela partita. Si apre così, con quest’anticipo a tinte sorprendenti, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Per la formazione di Devis Cagnardi si rivelano dunque insufficienti i 22 punti di Ricky Ledo, come pure i 15 di Pablo Aguilar e i 13 di Riccardo Cervi. Quella ...

Niente è impossibile : la storia di Matt - privo di braccia e medaglia d'oro al Tiro con l'arco : Sul gradino più alto alle paralimpiadi di Rio del 2016 e argento a Londra e Toronto. I suoi genitori naturali lo diedero in adozione. Quelli adottivi lo dotarono di protesi. L'inizio di un sogno Il ...

Drogba conferma il riTiro : l’omaggio dell’Uefa e l’aneddoto su Mourinho [GALLERY e VIDEO] : 1/11 LaPresse/PA ...

Roma - Dzeko : 'Non penso al riTiro. Vorrei aver giocato di più con Totti' : Roma - 'Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Mi sento ancora molto bene quindi spero che questo momento continui il più a lungo possibile'. Così Edin Dzeko nel corso di una live ...

Didier Drogba annuncia il riTiro dal calcio con un lungo messaggio : “ho trasformato i sogni in realtà” : Didier Drogba ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica con un messaggio apparso sulla sua pagina Instagram L’attaccante ivoriano Didier Drogba ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo una prolifica carriera di 20 anni. Il 40enne giocatore, capocannoniere di tutti i tempi per la Costa d’Avorio e miglior marcatore straniero per il Chelsea, ha pubblicato su Instagram una sua ...

Il fattore sesso influenza la soddisfazione per il trattamento delle persone con ipoTiroidismo : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha pubblicato un articolo che, partendo da un caso clinico di una donna con disturbi successivi al parto dovuti a un inadeguato trattamento dell’ipotiroidismo, hanno passato in rivista le problematiche, relative alla gestione di questa condizione, caratteristiche del sesso femminile. Secondo McAninch e colleghi, per una serie di ragioni, lo stato attuale della diagnosi e della gestione delle malattie ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro mette ansia ai bianconeri : le sue parole dal riTiro del Brasile : Impegnato con il Brasile, con la cui maglia giocherà contro il Camerun di Clarence Seedorf, il terzino della Juve Alex Sandro spaventa i tifosi bianconeri. Nella conferenza stampa pre-gara il calciatore ha dichiarato: “Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League“. Il desiderio, però, potrebbe non essere appagato nel brevissimo periodo: “In questo momento sono molto felice nel club in cui gioco e nel campionato in ...

Rugby Femminile – Italia in riTiro a Prato da domani : domenica il test match contro il Sudafrica : L’Italdonne del Rugby si riunirà domani a Prato per iniziare il raduno un vista del secondo test match autunnale: domenica prossima, 25 novembre, le azzurre affrontano il Sudafrica Al via domani a Prato il raduno della Nazionale Femminile in vista del secondo test match autunnale di domenica prossima, 25 novembre, contro il Sudafrica giocato a distanza di tre settimane dal primo, quello vittorioso contro la Scozia (4 novembre, ...

Pentagono - via riTiro da confine Messico : 00.03 Il Pentagono sta pianificando l'inizio del ritiro delle truppe americane dal confine con il Messico a partire da questa settimana. Lo dice a 'Politico' il generale che coordina la missione che aveva il compito di fermare la carovana di migranti in arrivo dal Centro America. "I circa 5.800 militari inviati per sostenere gli agenti del Customs and Border Patrol, impegnati a combattere l'immigrazione illegale dovrebbero essere a casa entro ...

Infortunio Pellegrini/ Roma ultime notizie : lieve contusione - lascia il riTiro della Nazionale - IlSussidiario.net : Infortunio Pellegrini, Roma ultime notizie: lieve contusione, il giovane centrocampista lascia il ritiro della Nazionale.