Tim Harford | «I grandi successi nascono dal disordine»

vanityfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Steven SpielbergStephen KingHenry FordFred AstaireSoichiro HondaCerto, pianificare ogni dettaglio, tenendo tutto sotto controllo e viaggiando a velocità costante sui soliti binari, si riduce probabilmente la possibilità di errore. Però si procederà senza guizzi, senza rivoluzioni, senza emozioni creative. E, quel che è peggio, non si è nemmeno sicuri al cento per cento che comunque non si sbagli davvero mai. In realtà il, con la sua imperfezione, la sua vaghezza e in un certo senso la sua difficoltà, porta con sé sorprese e progressi. L’economista inglese Tim, nel suo nuovo libro Che casino! Il potere delper tirar fuori il meglio di noi stessi (Egea), mostra tutti i poteri del caos, che può generarestorieLei dice che il caos porta creatività ed elementi positivi. Ci può dire, però, anche quali possono essere i rischi del ...