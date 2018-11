Terremoto sul sistema appalti | epicentro in Friuli

Etna - terrificante sospetto sulle 40 scosse di Terremoto : "Vedete il rigonfiamento?" - cosa sta per succedere : Da almeno 24 ore il vulcano Etna è diventato un "osservato speciale", ben più del solito, dopo aver fatto registrare ai sismografi circa 40 scosse di terremoto percepite in tutto il Catanese. I livelli di attenzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono saliti già dallos corso 6 o

Terremoto - sciame sismico sull’Etna. L’esperto : “ci sarà un’eruzione importante - ma riusciremo a lanciare l’allerta con qualche giorno di anticipo” : Le continue scosse di Terremoto che stanno interessando il territorio che si estende intorno all’Etna hanno una ragione e un’origine ben precisa. “Tutto ha una ragione, ogni singola scossa di Terremoto“, spiega ai microfoni di MeteoWeb Salvatore Giammanco, esperto dell’INGV di Catania – Osservatorio Etneo. Solo nell’ultimo mese e mezzo le scosse si sono verificate, oltre che questa mattina, anche il 24 Ottobre, con ...

Terremoto Sicilia : numerose scosse sull'Etna (Biancavilla) avvertite nel catanese - 20 novembre 2018 : numerose scosse di Terremoto sono state avvertite alle prime luci dell'alba nel catanese, esattamente alle pendici meridionali dell'Etna, oggi 20 novembre 2018. Stando ai dati giunti dai...

Sciame sismico sull’Etna : scosse di Terremoto tra Bronte - Adrano - Biancavilla e Ragalna [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Terremoto : scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. Non risultano danni : Notizia aggiornata a 14,46 del 18 novembre 2018. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa e' stata avvertita ...

Terremoto del 3.1 nel bellunese : avvertita sulle Dolomiti da Cortina a Sappada - ma nessun danno : Scossa di Terremoto nel bellunese, avvertito sulle Dolomiti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato registrato a soli sei chilometri di profondità. Paura tra la popolazione da Cortina a Sappada, ma fortunatamente non si registrano danni agli edifici né persone ferite.Continua a leggere

Terremoto Reggio Calabria - l’esperto ai microfoni di MeteoWeb sullo sciame sismico di Palmi : “tutto nella normalità - ecco perché” : Lo sciame sismico che sta interessando la zona di Palmi ha messo in allarme la popolazione. Ne parliamo con Gianluca Valensise, Dirigente di Ricerca dell’INGV, esperto di sismotettonica e grande conoscitore della geodinamica che caratterizza il territorio calabrese. – Dottor Valensise, lo sciame sismico di Palmi è una novità? “Assolutamente no. L’intera Calabria è tra le regioni più sismiche d’Italia e la ...

Sì alla Brexit - Terremoto sulla May : si dimettono 4 ministri | "Sì farà - un altro referendum è escluso" : Per protesta contro l'accordo lasciano l'esecutivo la ministra del lavoro Esther McVey, il ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e la sottosegretaria alla Suella Braverman. Sterlina in caduta libera. May: "Sul confine irlandese backstop inevitabile"

Una Vita anticipazioni : Blanca scopre lo scrigno segreto di Ursula - Terremoto ad Acacias : Le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da lunedì 12 al 16 novembre 2018 su Canale 5 sono pronte a rivelare cosa accadra' in quel di Acacias 38. Una scossa di terremoto, apparentemente innocua, sara' il preludio della tragedia che colpira' il quartierino la prossima settimana, mietendo vittime e feriti gravissimi. Intanto Antonito, stanco dei continui rifiuti di Lolita, decidera' di prendersi una pausa concedendosi un viaggio. ...

Terremoto Bari - paura in Puglia : scossa magnitudo 3.5 sulle Murge - epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] : Un Terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 5 km nordest da Altamura (Bari) alle 13:45:54 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Bari, paura in Puglia: scossa magnitudo 3.5 sulle Murge, epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - forte scossa nel Circolo Polare Artico : avvertita sull’isola vulcanica di Jan Mayen : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 02:49 ora italiana nelle acque del Circolo Polare Artico, pochi chilometri a nord dell’Islanda e a est della Groenlandia, in territorio norvegese. Al momento non si registrano danni o vittime. Il centro per i Terremoti norvegese NORSAR ha reso noto che il sisma è stato avvertito tra l’isola vulcanica di Jan Mayen e la Groenlandia. Secondo l’agenzia di stampa ...