Terremoto | forte scossa vicino Baghdad | oltre 360 feriti

Terremoto - forte scossa vicino Baghdad : oltre 200 feriti : Un Terremoto di 6,4 gradi di magnitudo ha colpito questa sera l’ovest dell’Iran, nella provincia di Kermanshah, secondo quanto riferisce l’agenzia iraniana Irna. La scossa e’ avvenuta alle 20.07 locali (le 17.37 in Italia) ed e’ stata avvertita anche nelle province di Ilam e Kurdistan, verso il confine con l’Iraq, provocando panico tra la popolazione. Sono circa 210 i feriti causati dal sisma, come riferiscono ...

Iran : forte scossa di Terremoto oggi 25 novembre 2018 - paura a Bagdad : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 25 novembre 2018, esattamente alle 17.37 italiane, corrispondenti alle 19.37 all'epicentro, nell'Iran occidentale. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - forte scossa tra Iran e Iraq : epicentro vicino Baghdad [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Mar dei Caraibi : forte scossa di Terremoto a largo di Nicaragua e isole della Colombia : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 25 novembre 2018, esattamente alle 04.40 italiane (corrispondenti alle 21.40 del 24 novembre all'epicentro) sul centro America nel mar dei...

Forte scossa di Terremoto nel Mar Ionio - al largo della Grecia [LIVE] : 1/4 ...

Grecia : continua a tremare il mar Ionio. Forte scossa di Terremoto a largo di Zante : Una nuova Forte scossa di terremoto è stata registrata nel mar Ionio sud-orientale, dove nell'ultimo mese è cominciata una notevole sequenza sismica avviata proprio dal potente terremoto di...

Forte scossa di Terremoto al Nord Italia - il sindaco di Santarcangelo di Romagna : “Cittadini scesi in strada” : “Non ci risultano danni evidenti anche se siamo gia’ partiti con delle verifiche. In citta’ il terremoto si e’ sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa e’ stata piu’ lieve“: lo ha reso noto Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna (Rimini), il Comune più vicino all’epicentro della scossa di terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle ...

Forte scossa di Terremoto a Rimini : paura e gente in strada : La scossa è stata avvertita a Rimini e provincia. Molte le persone che, per la paura, sono scese in strada

Forte scossa di Terremoto al Nord Italia : paura in Romagna [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, alle 13:48, al Nord Italia. Secondo le prime stime, la scossa è stata di magnitudo 4.6 con epicentro nel mare Adriatico, al largo del litorale romagnolo. Tanta paura in Emilia Romagna. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Forte scossa di terremoto al Nord Italia: paura in Romagna [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - forte scossa sulle Dolomiti : paura a Cortina e Belluno : Un Terremoto è stato avvertito sulle Dolomiti, nell'alto Bellunese, alle 11.50. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3.1 a profondità di soli sei...

Forte scossa di Terremoto avvertita nel sud della Grecia [LIVE] : 1/3 ...

Terremoto : forte scossa in Russia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - due scosse in Calabria : la più forte di magnitudo 3.4 : Due scosse di Terremoto sono state registrate sulla costa calabra sud occidentale alle 16.01 e 16.15. l'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.4 per il primo sisma e 3.0 per la seconda scossa, entrambe a profondità di 11 chilometri. Il Terremoto avvertito dalla popolazione.Continua a leggere