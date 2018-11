Terremoto di magnitudo 6 4 in Iran | panico tra la popolazione

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6.3 nell’ovest dell’Iran : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 nell’ovest dell’Iran, vicino al confine con l’Iraq. La magnitudo è quella riportata dall’USGS, l’agenzia statunitense che si occupa, tra le altre cose, di terremoti. Per il momento non ci sono informazioni su eventuali

Accadde oggi : nel 2004 il Terremoto di Salò di magnitudo 5.2 che causò paura e danni nel Nord Italia : E’ quasi caduto nel dimenticatoio, ma chi lo ha vissuto non può scordarlo. Era il 24 novembre del 2004 quando un forte terremoto creava apprensione, spavento e danni ingenti in Lombardia. Il terremoto di Salò si verificò precisamentealle 23.59 con epicentro a 3 km da Toscolano Maderno (Brescia), sul settore occidentale del Lago di Garda. Il centro abitato più grande più vicino all’epicentro era, appunto, Salò . Il sisma ebbe ebbe magnitudo ...

Terremoto di magnitudo 5.2 nel Mar Ionio : avvertito anche in Sicilia : Un Terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato dall'Ingv nel Mar Ionio Meridionale, a sud di Zante. La scossa è stata avvertita anche in Sicilia .

Una scossa di Terremoto magnitudo 4.2 è stata registrata poco prima delle 6 di questa mattina in Macedonia. Il sisma è stato localizzato a sudest della capitale Skopje, ed è stata avvertita in una vasta area del Paese, nel nord della Grecia e nel sud della Serbia. Secondo i media locali non si registrano danni a cose o persone.