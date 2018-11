Teo Mammucari | battuta infelice a Iva Zanicchi | ma lei lo rimette al suo posto

Filippo Bisciglia litiga con l’amico Teo Mammucari : Filippo Bisciglia è stato ospite da Caterina Balivo al programma “Vieni da me” ha raccontato alla conduttrice del bene che vuoi ai genitori, del successo ottenuto dopo il GF, dell’esperienza come conduttore di “Temptation Island” e ha espresso profonda gratitudine a Maria De Filippi che l’ha sempre appoggiato in questo percorso. Caterina Balivo ha colto anche l’occasione di far aprire Filippo Bisciglia a “Vieni da me” su un argomento piuttosto ...

La Pupa e il Secchione : Simona Ventura e Teo Mammucari nuovi conduttori : Chi sono i nuovi conduttori de La Pupa e il Secchione? Teo Mammucari e Simona Ventura È ufficiale: La Pupa e il Secchione torna in tv! E Mediaset ha già scelto i nuovi conduttori: prenderanno le redini del format Simona Ventura e Teo Mammucari. Ad annunciarlo in anteprima è il settimanale Spy, nel numero in […] L'articolo La Pupa e il Secchione: Simona Ventura e Teo Mammucari nuovi conduttori proviene da Gossip e Tv.

Tu Si Que Vales - Teo Mammucari sfida il pugile e gli va - molto - male : Non una grande serata per Teo Mammucari , che nell'ultima puntata di Tu Si Que Vales ha voluto sfidare un concorrente specializzato nello spaccare cocomeri a mani nude, facendosi male alla mano. Nella ...

Tu si que vales 2018 - quarta puntata/ Diretta e concorrenti : secondo litigio tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti quarta puntata 20 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Conducono Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:52:00 GMT)

Tu sì que vales - Rudy Zerbi boccia Mammucari. Teo : “Ma vaffa…” : Rudy Zerbi: “Teo, ci rovini sempre la magia”. Mammucari: “Ma vaffa…” A Tu sì que vales lo spettacolo continua senza interrompersi mai. Dopo i momenti di paura che hanno coinvolto Teo Mammucari e Rudy Zerbi, ecco arrivare l’esibizione di due talentuosi mentalisti che hanno fatto rimanere a bocca aperta tutti i giudici… tranne Teo Mammucari. Quest’ultimo è un grande appassionato di magia e ...

