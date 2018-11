Tenere l' Italia nell' euro? Sarà molto costoso per la Ue

Bce - il retroscena : pronti a sosTenere le banche italiane finito il piano di Mario Draghi : ... e senza un aiuto di Francoforte c' è il rischio concreto di una stretta al credito che deprimerebbe l economia più di quanto non sia già avvenuto

La Bce pronta a sosTenere le banche italiane per evitare lo stop al credito : Che cosa accadrà all’Italia dopo la fine del piano Draghi? Il 31 dicembre è dietro l’angolo, e a Roma se ne curano in pochi. Non è chiaro se si tratti di temi che taluni faticano a maneggiare, oppure della sindrome dello struzzo. Eppure si tratta di una domanda cruciale, visto che a partire dal 2015 - anno di inizio del piano - Francoforte è l’isti...

Vigilia di sanzioni Usa all'Iran. L'Italia convinta di otTenere l'esenzione : Il conto alla rovescia è iniziato. Ancora poche ore e sapremo se L'Italia farà parte o meno del "gruppo degli 8": gli otto Paesi che potranno continuare a importare petrolio iraniano senza incorrere a loro volta nelle sanzioni Usa. L'Italia è in lizza. E fonti bene accreditate a Washington confermano ad HuffPost quanto anticipato dall'Associated Press: The Donald vorrebbe fare questo cadeaux al Governo che ritiene più ...

Tenere in piedi l’Italia prima che ci caschi in testa – L’istantanea di Caporale : Ci sarebbe bisogno di milioni di opere piccole e anche piccolissime e invece la nostra attenzione è sempre e solo concentrata sui miliardi di euro che servono per le grandi opere. E poi dividerci, mentre i miliardi vengono spesi, sulle scelte compiute, sull’utilità di esse. Cosa ne è del Mose, per esempio, nessuno lo sa. Avrebbe dovuto difendere Venezia dall’acqua alta, e aspettiamo, dopo che qualche miliarduccio è stato speso, di vederlo ...

Manovra - Fornero vs Castelli : “Dite con candore così tante bugie che fate Tenerezza”. “Avete fatto ammalare l’Italia” : Botta e risposta acceso a Dimartedì (La7) tra il sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, e l’ex ministro del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero. Il viceministro M5s si dichiara molto soddisfatta della Manovra: “Ci sono maggiori investimenti, reddito cittadinanza, quota 100 e molto altro, come liste di attesa più corte, fondi per giovani e famiglie”. Fornero osserva: “Ci sono tutte le premesse per un aumento del debito e questo aumento ...

Di Battista il "nazionalizzatore" : "Ferrovie - autostrade - Banca d'Italia devono apparTenere al popolo sovrano" : "Le ricette che servono, oggi più che mai, non hanno nulla a che vedere con lo strapotere del libero mercato. Io credo fermamente nelle nazionalizzazioni e nei Parlamenti e nei Governi sovrani! Credo che le autostrade debbano appartenere al popolo italiano, così come le telecomunicazioni, così come la rete idrica e quella ferroviaria, così come la Banca d'Italia del resto. Tutto ciò in passato ha fallito? Beh ...

Arriva da sinistra Mélenchon a sosTenere il sovranismo italiano : Strasburgo. Il governo italiano ha trovato un alleato nell’Unione europea nella prova di forza con la Commissione di Jean-Claude Juncker sul documento programmatico di bilancio per il 2019. “I francesi hanno interesse a difendere tutti quelli che difendono la sovranità popolare. E’ la ragione per cu

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in lotta per Tenere i 19.000 punti (22 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 19.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:46:00 GMT)

Italia 5 stelle - Di Maio : “Nell’ultimo anno abbiamo cercato di Tenere alti i valori del M5s. Noi al governo - ma riempiamo le piazze” : “In questo ultimo anno abbiamo cercato di tenere sempre alti i valori del Movimento. E fino a che li abbiamo rispettati ci hanno fatto crescere”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma. “Vi assicuro che ogni mattina mi sveglio e penso a come tenere fede ai nostri valori che ci ricordano ogni giorno che siamo cittadini nelle ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - le chiavi tattiche della partita. ConTenere Zhu Ting e muro per volare in finale : La partita più importante degli ultimi due anni è alle porte per l’Italia che si appresta ad affrontare la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile: domani (ore 09.10) le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse Olimpiche nell’incontro che spalanca le porte dell’atto conclusivo della rassegna iridata, un match fondamentale per le sorti della nostra Nazionale che si è rialzata dopo lo smacco subito ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di Tenere i 19.000 punti (12 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenere i 19.000 punti dopo il calo di ieri. Previsti pochi dati macroeconomici in diffusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 04:33:00 GMT)

Nasce ‘Forza Salvini’ - corrente che vuole sosTenere il governo. Forza Italia sospende il promotore : All’interno di Montecitorio si è svolta la conferenza stampa di presentazione di ‘Forza Salvini‘, corrente di Forza Italia che sostiene la necessità di appoggiare l’attuale governo riconoscendo il leader della Lega come guida per il centro-destra. “Questa iniziativa parte dalla base di Forza Italia – ha spiegato Pietro Spizzirri, del Club Forza Italia Calabria -. Il partito sta portando avanti una linea ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le giovani italiane da Tenere d’occhio. Quale talento esploderà per primo? : Tra le fila delle dieci formazioni della Serie A1 di Pallanuoto femminile si nascondono i talenti del futuro della nazionale italiana: andiamo a scoprire quali potrebbero essere le protagoniste del Setterosa del futuro che potremmo ammirare nel massimo campionato del nostro Paese. Occhio a Marta Giuffrida (attaccante) e Dorotea Spampinato (difensore), entrambe classe 2003, che a Catania cercheranno a tutti i costi di ritagliarsi un posto al sole ...

Nasce “Forza Salvini” - la corrente di Forza Italia che vuole sosTenere il leader della Lega : La corrente "popolare e populista" di Forza Italia, "Forza Salvini", è stata promossa da Pietro Spizzirri, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club FI della Calabria, e si propone di "sostenere la Lega di Salvini al governo del Paese, in linea con la tradizionale alleanza di centrodestra e con i valori ed i principi ispiratori originari del movimento azzurro e di Silvio Berlusconi, quali sicurezza, dignità della persona, ...