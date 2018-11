Tartufi | il maltempo fa scendere il prezzo | -30% ed è corsa all' acquisto

Tartufi - Coldiretti -30% prezzo grazie a maltempo - corsa acquisti : Roma, 25 nov., askanews, - Non solo danni, il maltempo ha favorito un aumento delle nascite ed un calo del 30% dei prezzi del tartufo bianco nell'ultimo mese con valori di appena 250 euro all'etto per ...

Grazie al maltempo crolla il prezzo dei Tartufi : è corsa agli acquisti in tutta Italia : “Non solo danni, il maltempo ha favorito un aumento delle nascite ed un calo del 30% dei prezzi del tartufo bianco nell’ultimo mese con valori di appena 250 euro all’etto per pezzature medie attorno ai 20 grammi, al borsino del tartufo di ‘Alba on line’, punto di riferimento a livello nazionale“. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che “il clima anomalo segnato da ...