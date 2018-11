Tartufi | Coldiretti -30% prezzo grazie a maltempo | corsa acquisti

Coldiretti : inizia l’autunno d’oro per funghi e Tartufi : Anno d’oro per i frutti dell’autunno 2018 con risultati positivi per le ricerche di funghi e tartufi ma aumenta anche la produzione nazionale di vino, kiwi, nocciole e dopo aver rischiato la scomparsa sono tornate anche le castagne italiane con un raccolto stimato quest’autunno superiore a 30 milioni di chili in aumento dell’80% rispetto a cinque anni fa: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti dalla quale si ...