Taranto | Emiliano attacca la stampa | “Non parlano di Mittal perché fa pubblicità sui

(Di domenica 25 novembre 2018) Polemiche per le parole che Micheleha pronunciato ad un evento pubblico a(nel video pubblicato daBuonasera). Parlando delle attività dello stabilimento siderurgico Arcelor, il presidente della Puglia ha infattito la: “Vedrete – ha detto – che domani non troverete quasi nulla sui giornali, anchemi dicono che, come prima faceva Riva, ha una forte attività pubblicitaria su tutti i media. Poveri media, sono tutti sull’orlo della chiusura: se fanno arrabbiare uno dei pochi inserzionisti coi soldi, poi che succede, chiudono tutti?”.Immediata la presa di posizione dell’ordine dei giornalisti pugliese: “Il presidente– si legge nel comunicato – ha mancato un’altra buona occasione per tacere e magari occuparsi di altro di più concreto. Egli si può lamentare di tante ...