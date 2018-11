Tante proteine e pochi carboidrati per dimagrire? Piuttosto per farsi del male

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 novembre 2018) Quando si tratta di(idealmente dalla sera al mattino) vale tutto e il contrario di tutto, meglio ancora se le proposte sono astruse: dieta del gruppo sanguigno, del limone, del riso, dell’aceto di mele e perfino del succo di acero. Tutti questi regimi hanno un denominatore comune: l’inosservanza delle linee guida e lo squilibrio alimentare. In questo senso non fanno eccezione nemmeno la diete iperproteiche e low-carb. Partiamo dalla questione delleCome ci dice l’esperienza, e confermano gli studi, lesaziano presto e bene. Ergo, portandole al 27-28% dell’introito calorico si dimagrisce. Per i primi mesi è vero. Il metabolismo proteico produce azoto, che i reni eliminano con abbondante acqua. Si perdono un po’ di liquidi e si canta vittoria, ma dopo un anno la musica cambia. Gli studi non lasciano sperare. Per esempio nel ...