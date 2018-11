Superclasico | River-Boca a rischio | oggi si decide

River Boca - follia Superclasico : furti nelle auto parcheggiate fuori dal Monumental. VIDEO : Doveva essere un pomeriggio di sport e di festa, è stato invece un pomeriggio di follie e violenze a Buenos Aires. Dopo essere stata posticipata per due volte, la partita è stata alla fine sospesa e ...

Superclasico - furia Tevez : "Perché non date la Coppa al River?" : "Perché non danno direttamente la Coppa al River?". furia Carlos Tevez dopo l'inferno del Monumental. L'Apache attacca la Conmebol : "Si è comportata malissimo con noi, è una vergogna quello che è ...

Superclasico - River-Boca è ancora a rischio : le ultime novità sulla gara della vergogna : Copa Libertadores, il Superclasico River-Boca continua a far molto discutere, la gara è ancora in dubbio dopo gli scontri di ieri Superclasico, River-Boca: la gara della vergogna. Così è stata descritta da più parti la finale di ritorno di Copa Libertadores che non si è giocata ieri a causa di violenti scontri in quel di Buenos Aires e che si dovrebbe giocare questa sera alle ore 21 italiane. Dovrebbe appunto, perchè ancora non c’è ...

Superclasico - River-Boca è ancora in dubbio IL TEMPO REALE : GUARDA QUI LA FOTOGALLERY BATISTUTA: "DEPLOREVOLE" "Un'altra opportunità persa dinanzi al mondo che ci osserva. Vergognoso, deplorevole", questa la dura condanna di Gabriel Batistuta sui fatti ...

River-Boca : Superclasico ancora in dubbio dopo gli incidenti : Non è la fine del mondo, è la finale della Libertadores". È intervenuto anche Alejandro Domingues, presidente della Conmebol: "Non possiamo tollerare la violenza, a calcio si vince con il pallone e ...

Il Superclasico River-Boca rinviato dopo gli incidenti - grande tensione al Monumental : La decisione più razionale è stata presa quando in Italia era già notte: il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors è stato rinviato di 24 ore. La finale di ritorno della Coppa Libertadores si sarebbe dovuta giocare sabato alle 17 (le 21 ora italiana), ma dopo gli incidenti nei pressi dello stadio Monumental, con l'assalto al pullman del Boca Juniors, le istituzioni calcistiche argentine, in accordo con la Fifa, hanno deciso per il rinvio di ...

Il Superclasico della follia : i fan del River assaltano il bus del Boca - giocatori feriti e sotto shock [VIDEO] : Un pugno in faccia alla bellezza dello sport. Cinque xeneizes, tra cui Wanchope, Benedetto e l'ex Juve Tevez , sono in preda ad attacchi di vomito e respirano con difficoltà a causa dei gas ...

Superclasico River Plate-Boca Juniors : formazioni ufficiali e partita in diretta live : River Plate-Boca Juniors, Copa Libertadores: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

River-Boca al cardiopalma - Superclásico da record anche per ambulanze - medici e defibrillatori : In palio c'è la gloria, e , forse, la partita più sentita dell'intera storia del calcio. River e Boca, Millonarios e Xeneizes , il primo Superclásico in finale di Libertadores che, dopo il 2-2 dell'...

River-Boca - il Superclasico tra sogno ed incubo : cresce l’attesa tra ansia e scaramanzia : River-Boca, è già febbre Libertadores. cresce l’attesa per il ritorno della finale di Copa Libertadores, dopo il pareggio dell’andata si disputa la gara decisiva, una partita sentitissima tra due club storici e che non ha bisogno di presentazioni, tra ansia e scaramanzia le due tifoserie si preparano per la partita più importante di tutte, dopo il 2-2 dell’andata il River è leggermente favorito ma i gol in trasferta non ...

Boca-River - wags e tifose : il Superclásico della bellezza! LE FOTO : Spettacolo anche fuori dal campo in Argentina per la finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate con le bellissime tifose e compagne di 'Xeneizes' e 'Millonarios'. Natalie Weber , ...

