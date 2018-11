Superclasico rinviato ufficialmente | River Plate-Boca Juniors non si gioca | ha vinto la

sportfair

: ? UFFICIALE: #Superclásico rinviato a domenica 25 novembre, ore 21:00 italiane. #DAZN #RiverBoca #Libertadores - DAZN_IT : ? UFFICIALE: #Superclásico rinviato a domenica 25 novembre, ore 21:00 italiane. #DAZN #RiverBoca #Libertadores - MaxCallegari : Il Pres. della @CONMEBOL, #Dominguez: “SuperClasico rinviato a domani alle 17 ora argentina (21 italiane) grazie a… - GoalItalia : 'Non si gioca', il #Superclasico è nuovamente rinviato: è ufficiale -

(Di domenica 25 novembre 2018) Dopo l’assalto al pullman di ieri e il clima di tensione che non è minimamente diminuito nella giornata di oggi, è stata accolta la richiesta del: ilnon siHala violenza. Il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, ha deciso che non sussistono le condizioni perre la finale di ritorno della Copa Libertadores fra. Lo stesso numero 1 della federazione auspicava che la partita sisse, come da accordo preso fra i due club, ma nelle ultime ore ilha presentato un ricorso ufficiale, lamentando l’inesistenza delle condizioni di sicurezza e ordine pubblico che consentirebbero un corretto svolgimento della partita. Ricorso accolto. Nelle prossime ore ci sarà una riunione con i presidenti diper trovare una data utile perre la finalissima della ...