Sul set di ' Aquaman' | dove la Sicilia del supereroe marino rivive in Australia

Giornata contro la violenza Sulle donne - Tajani in conferenza stampa con il rossetto sotto l'occhio : Il tratto di rossetto rosso sotto l'occhio, segno distintivo della campagna contro i femminicidi #nonènormalechesianormale , nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è apparso ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : riSultati e classifica della settima giornata. L’AN Brescia non si ferma più : Sempre più leader del campionato di Pallanuoto di A1 l’AN Brescia. Per i lombardi nella settima giornata arriva il settimo successo: c’è ovviamente la vetta solitaria in graduatoria dopo il trionfo in trasferta a Bogliasco. Una sola inseguitrice, ovviamente la Pro Recco: i campioni d’Italia in carica non si fermano e vincono senza nessun problema a valanga sulla Lazio. Stop invece ancora per il Posillipo dopo l’inizio ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : prima vittoria per Belorukova - Lucia Scardoni ottima settima! Nessuna norvegese Sul podio! : I colori della bandiera russa avvolgono il primo appuntamento femminile di Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka: la vittoria, nella sprint a tecnica classica, è di Yulia Belorukova, che con 2’52″66 mette in riga due delle tre svedesi, Maja Dahlqvist (2’53″74) e Ida Ingemarsdotter (2’54″13). Per la ventitreenne nativa di Sosnogorsk si tratta della prima vittoria in Coppa: il suo miglior risultato precedente ...

Renzi snobbato da Rai e Mediaset La sua serie trova asilo Sulla «Nove» : Ho sempre pensato che Firenze fosse speciale, capace di tenere insieme la politica e la bellezza, gli scontri e i capolavori, l'innovazione e la poesia, il passato e il futuro. Studiare, vivere, ...

SYZ Asset Management annuncia la creazione di un Comitato ConSultivo Scientifico per migliorare sempre più le strategie sistematiche : La scienza dei rendimenti Il Comitato Consultivo Scientifico è composto da Amit Goyal e Victor DeMiguel, oltre che da tre membri del team SYZ Quantitative Investment Solutions: Guido Bolliger, Claude ...

Tim - si fa spazio l'ipotesi dello spezzatino al contrario. Lo zampino di Silvio Berlusconi Sul nuovo assetto? : Il dato tangibile è che l'emendamento al decreto fiscale sulla strategia pensata dal governo gialloverde per Tim è tutto, o quasi, da riscrivere. Se ne riparlerà lunedì perché la questione prima che essere tecnica è politica. E dato che tra Lega e 5 Stelle è in corso una riflessione, più o meno condivisa, su un'ipotesi alternativa a quella confezionata fino ad oggi, ben si capisce ...

La Cassazione : "Il Dna Sul cadavere di Yara è di Bossetti" : Massimo Bossetti dovrà scontare la pena dell'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il muratore di Mapello è stato infatti condannato in via definitiva dalla Cassazione. E adesso la Suprema Corte ha pubblicato le motivazioni del verdetto spiegando cosa ha determinato la scelta di una condanna così pesante: "Le numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa ...

Giorgia Meloni e Guido Crosetto fermano Silvio Berlusconi Sull'ammucchiata : 'Non lo facciamo' : Silvio Berlusconi è sicuro del fatto suo. In Parlamento, a detta del Cav, c' è una maggioranza pronta a sostituire quella che sostiene il governo gialloblu. Il piano è semplice, almeno agli occhi dell'...

Inter - incontro con l’Uefa Sul settlement agreement : i possibili sviluppi : Nella giornata di ieri, a Nyon, l’Inter ha incontrato l’Uefa per discutere sulla situazione economica della società nerazzurra e soprattutto sulla possibile uscita dal settlement agreement che limita fortemente i movimenti di Ausilio in sede di mercato. Le sensazioni, dopo un colloquio durato tre ore, sono positive: il bilancio al 30 giugno dell’anno in corso, presentato dal chief financial officer Tim Williams, riporta ...

Il segreto dei suoi occhi : il premiato film Sul post 11 settembre : Il segreto dei suoi occhi è il film che Rai 1 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 21 novembre 2018. Diretto da Billy Ray nel 2015, la pellicola crime e drama ci porta dritti fino a pochi mesi dopo il devastante 11 settembre che ha colpito tutto il mondo e l’America in particolare. Alla guida del cast de Il segreto dei suoi occhi troviamo due pietre miliari della Hollywood moderna: Julia Roberts e Nicole Kidman. Trama e ...

Basket - Champions League 2018-2019 : settimo sigillo per la Virtus Bologna che vince Sul campo del Promitheas Patras : Settima vittoria consecutiva in sette partite per la Virtus Bologna che chiude a punteggio pieno l’andata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. La formazione di Pino Sacripanti ha dimostrato una grande maturità superando il Promitheas Patras con il punteggio di 85-95 al termine di una sfida durissima. La squadra greca, seconda in classifica dietro Aradori e compagni, ha ceduto soltanto negli ultimi minuti dopo ...

Alex Belli e Delia Duran/ 'Ci siamo incontrati Sul set di Furore - e quando ho rotto con Mila Suarez...' - IlSussidiario.net : L'attore Alex Belli ha presentato la nuova fiamma Delia Duran al settimanale Nuovo. I due si sono presentati insieme al Gran Ballo della Venaria Reale

Palermo calcio - Caltanissetta indaga per fuga di notizie Sulla richiesta di fallimento : Una fuga di notizie poco prima della sentenza sull’istanza di fallimento del Palermo calcio. È quella che ipotizza la procura di Caltanissetta, che indaga per rivelazione di segreto istruttorio e corruzione il giudice fallimentare Giuseppe Sidoti, l’ex presidente e uno dei legali della società rosanero, cioè Giovanni Giammarva e l’avvocato Franco Di Trapani. A raccontare la vicenda è il Giornale di Sicilia. Agli indagati nei ...

Marina Suma dalla Balivo : «Io Sul set con Celentano e Claudia Mori era gelosa...» : Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 21 novembre 2018, di ?Vieni da me??, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, Marina Suma si è sottoposta...