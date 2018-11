Steve Della Casa e Chiara Ronchini | ' Ecco gli anni ' 50 di ' Bulli e Pupe'

Apple : Steve Wozniak fa il punto della situazione : Per quelli che ancora non lo conoscono, Steve Wozniak è stato, assieme a Steve Jobs, co-fondatore di Apple. Uscito dalla società nel 1985, non ha mai risparmiate commenti in merito, a volte anche molto taglienti. leggi di più...

Steve Kerr : 'Seguo Mourinho e Klopp - non saremo mai la Juventus della NBA' : L'allenatore dei Golden State Warriors, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sorride alla prima domanda sul calcio italiano. Su Conte e Allegri e sui sette scudetti vinti dalla Juventus. Non sono la sua priorità, come racconta: "In verità sono un grande ammiratore di ...

Bullitt : i segreti della speciale Mustang dedicata ai 50 anni del celebre film di Steve McQueen [FOTO] : La Casa dell’Ovale Blu ha voluto celebrare il 50esimo anniversario del leggendario film con la serie speciale Ford Mustang Bullit con motore V8 da 460 CV Si tratta di uno degli inseguimenti più incredibili della storia del cinema: della durata di quasi 10 minuti, la sequenza iconica del film Bullitt della Warner Bros. Pictures vede Steve McQueen al volante di una fastback Mustang GT del 1968, mentre insegue due sicari per le strade di San ...

L’ex presidente della federazione statunitense di ginnastica - Steve Penny - è stato arrestato : L’ex presidente e amministratore delegato della federazione sportiva statunitense di ginnastica, Steve Penny, è stato arrestato mercoledì 17 ottobre per aver compromesso delle prove relative al caso Larry Nassar, L’ex medico della Nazionale statunitense di ginnastica e dell’Università del Michigan The post L’ex presidente della federazione statunitense di ginnastica, Steve Penny, è stato arrestato appeared first on Il Post.

Ciclismo - Steven De Jongh ritrovato in stato di incoscienza : il dirigente della Trek rintracciato grazie ad un’app : Si è conclusa a lieto fine la disavventura che ha visto protagonista Steven De Jongh, ex corridore olandese scomparsi ieri durante un allenamento in bici Le sue tracce si erano perse dalle 10.30 di ieri mattina, un’uscita in bici interminabile che ha insospettito la moglie di Steven De Jongh. Non vedendolo tornare a pomeriggio inoltrato, la donna ne ha denunciato la scomparsa, spingendo la polizia e i pompieri ad iniziare le ...