Spoiler Il Segreto | Adela tra la vita e la morte a causa di un uomo legato al suo passato

Il Segreto Spoiler 26 novembre : Emilia confessa ad Alfonso la violenza subita in carcere : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto, pronte a svelarci cosa accadrà nella puntata di lunedì 26 novembre 2018, in onda su Canale 5 a partire dalle 16,20. Nel nuovo episodio della telenovela ideata da Aurora Guerra, vedremo che Emilia troverà il coraggio di confessare ad Alfonso la violenza subita in carcere per mano degli uomini di Perez De Ayala. Gli spoiler rivelano inoltre che Severo sarà molto turbato per i ...

Spoiler Il Segreto : i figli di Maria sono vivi - Gracia ha partorito ed Onesimo arrestato : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda in Spagna dal 26 al 30 novembre, svelano che Maria racconterà a Fernando la verità su Esperanza e Beltran. Dolores, intanto, scoprirà che Gracia ha partorito un bambino, mentre Onesimo e Paco si cacceranno nei guai con le guardie civili. Il Segreto anticipazioni: Gracia è diventata mamma Antolina deciderà di eliminare il marito utilizzando l'aiuto del Marchesa del Laso, se quest'ultimo ...

Spoiler Il Segreto : Maria confessa la verità a Fernando - Dolores diventa nonna : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato all'appassionante serie televisiva “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta dall'autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno la settimana prossima, Hipolito Miranar dalla Svizzera annuncerà il parto della moglie Gracia alla madre Dolores. Maria Castaneda invece uscirà finalmente allo scoperto, dato che confesserà a Fernando Mesia la verità su sua figlia e ...

Spoiler Il Segreto : Emilia e Alfonso decidono di vendicarsi del generale : Lunedì 26 novembre si aprirà una nuova settimana di programmazione per "Il Segreto" che si preannuncia decisamente interessante per i telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse fino al 30 novembre, si soffermano innanzitutto su Alfonso che, dopo essere venuto a conoscenza di tutto ciò che ha dovuto sopportare e subire Emilia durante la sua detenzione, le chiederà perdono, riconciliandosi con lei. Il generale Perez de ...

Il Segreto - Spoiler al 30/11 : il ritorno di Fernando Mesia : Lunedì 26 novembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola, 'Il Segreto' che riserva attenzione intorno al personaggio di Alfonso. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 30 novembre rivelano che verranno messe da parte le incomprensioni tra Alfonso ed Emilia dopo che il Castaneda scoprirà la verità intorno a quanto successo in carcere. Il padre di Matias comincia a fare i conti con i sensi di colpa e chiede ...

Spoiler Il Segreto : Fernando respinge le avance di Julieta dopo averla smascherata : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che Julieta Uriarte sarà disposta a tutto pur di trovare chi ha ucciso Saul. Per questa ragione, la moglie di Prudencio inizierà a fare delle avance esplicite a Fernando Mesia, che dimostrerà di essere molto più astuto di lei. Il Segreto anticipazioni: Prudencio sta truffando Donna Francisca Julieta e Fernando daranno vita ad un pericolosissimo ...

Spoiler Il Segreto : Fernando torna alla Villa - Irene lascia il paese e Severo : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap spagnola “Il Segreto”. Per la settimana che andrà dal 26 al 30 Novembre 2018, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti un inatteso e fastidioso ritorno: Fernano Mesia che, per volere di Donna Francisca, si insedierà alla Villa sotto la protezione di Raimundo. Anche Emilia e Alfonso saranno al centro delle scene a causa dei loro ...

Spoiler Il Segreto : Donna Francisca in manicomio per colpa di Fulgencio e Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Gli Spoiler delle prossime puntate, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La Donna, infatti, verrà rinchiusa in un manicomio per colpa di Fulgencio Montenegro e Fernando Mesia che vogliono vendicarsi di lei. Il Segreto, anticipazioni: Donna ...

Spoiler Il Segreto : Matias preoccupato per Alfonso : Ha inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' e gli episodi che vedremo mostreranno momenti molto difficili per Emilia e Alfonso. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 23 novembre rivelano che la convivenza dei coniugi Castaneda diventerà troppo difficile, al punto che l'uomo rivelerà a Matias (Ivan Montes) la sua intenzione di lasciare il paese in quanto non riesce a riconquistare Emilia. Il figlio di ...

Il Segreto - Spoiler al 23/11 : la nipote di Consuelo rifiuta l'aiuto di Prudencio : Oggi ricomincia una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che vede al centro delle attenzioni il personaggio di Julieta vittima di un'ingiustizia che le impedisce di vivere la sua storia d'amore con Saul. La nipote di Consuelo è riuscita a mettere in atto la fuga ma viene ritrovata dalla polizia che la accusa dell'omicidio di Don Ignacio: si tratta di un piano ordito da Prudencio (Josè Milan). Un momento complicato vive anche una coppia ...

Spoiler - Il Segreto : Severo chiede la mano di Irene - la partenza di Emilia e Alfonso : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Julieta sarà nuovamente arrestata dopo aver tentato la fuga con Saul. Severo, intanto, scoprirà di essere innamorato pazzo di Irene, mentre i cittadini di Puente Viejo dovranno salutare Emilia e Alfonso. Il Segreto, Spoiler metà dicembre: Severo e Irene, presto sposi Julieta rischierà di essere nuovamente incarcerata dopo il ritrovamento di un ...

Spoiler - Il Segreto : Severo e Carmelo credono che Francisca sia la stalker di Adela : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che la maestra Adela sarà minacciata da uno stalker. La donna, infatti, riceverà delle lettere minatorie, tanto che Severo e Carmelo sospetteranno che ci sia lo zampino di Donna Francisca. Il Segreto, anticipazioni: uno stalker minaccia Adela Adela diventerà la ...

Il Segreto - Spoiler : Julieta libera su cauzione - Mauricio aggredito da Perez De Ayala : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della telenovela iberica Il Segreto, la fortunata soap opera ideata da Aurora Guerra e che tiene incollati al televisore milioni di telespettatori nei pomeriggi di canale 5. Nelle puntate appena trasmesse abbiamo visto che Julieta è stata arrestata con l'accusa di aver assassinato il padre. Negli episodi che andranno in onda la prossima settimana vedremo che Saul farà di tutto per aiutare l'amata e con il ...

Spoiler Il Segreto : Nazaria potrebbe essere stata uccisa dal generale De Ayala : La serie televisiva spagnola “ll Segreto” scritta dall’autrice Aurora Guerra e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì è sempre ricca di suspense. Purtroppo come hanno avuto modo di vedere i telespettatori italiani negli episodi di fine ottobre 2018 la moglie di Mauricio Godoy è scomparsa nel nulla. Si tratta di Nazaria Gorostiza, che è uscita di scena senza dare nessuna spiegazione proprio quando doveva incontrare l’ex ...