' Sono stata vittima di violenza sessuale | ecco la mia mostra contro gli abusi sulle donne'

FRANCESCA VECCHIONI - FIGLIA DI ROBERTO/ 'Sono stata ad un centimetro dalla morte...' - Le Ragazze - - IlSussidiario.net : FRANCESCA VECCHIONI, FIGLIA di ROBERTO VECCHIONI, si racconta a 'Le Ragazze': 'Mio padre? Quando gli ho detto che ero lesbica...' , Le Ragazze,

Grande Fratello Vip - Maria Monsè attacca Cecchi Paone : «Arrogante e cattivo - Sono stata bullizzata» : Maria Monsè dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, programma seguito da Leggo.it, se la prende con l’ex coinquilino Alessandro Cecchi Paone, con cui di certo non ha avuto un buon rapporto all’interno del reality condotto da Ilary Blasi. Le accuse sono quelle di averla bullizzata: “Credo di esserne stata vittima di bullismo, assolutamente. Alessandro, per quanto sia un uomo di cultura, è anche crudele e sbeffeggiatore, un provocatore ...

GF Vip – Giulia Provvedi è stata tradita? La verità di Gollini : “non Sono stato con altre donne” : La verità di Pierluigi Gollini, il calciatore nega di aver tradito Giulia Provvedi mentre la fidanzata si trova al Grande Fratello Vip Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, a Giulia Provvedi sono state riferite le voci sul presunto tradimento del suo fidanzato (VEDI QUI). Secondo la blogger casertana Deianira Marzano, Pierluigi Gollini avrebbe tradito la bionda gieffina in un locale di Milano. Le chiacchiere sul conto del ...

Sono stata vittima di un complotto "deepfake" per zittirmi : Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost US ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Ricevo valanghe di odio sui social. Sono una giornalista investigativa ma Sono anche vista come una "anti-establishment"; quindi, se ci aggiungiamo che Sono musulmana, rispondo a tutti i "requisiti".Il mondo online è sempre stato un posto difficile per me, perché chi non riesce a trovare falle nel mio lavoro tenta di ...

Donatella Versace : "Sono stata una madre strana. Mio figlio disse alla maestra : 'Non ho dormito perché Elton John suonava il pianoforte'" : Donatella Versace, stilista e volto della maison fondata quarant'anni fa da suo fratello Gianni, torna a raccontarsi e questa volta lo fa dalle pagine di Vanity Fair. Il riferimento al fratello, mito della moda è inevitabile.Non c'è intervistatore che non me lo nomini per primo. Ma sono contenta, parlare di lui lo fa stare qui. E mi fa bene.Ma poi Donatella parla tanto di sé e mostrando il suo lato più autentico. ...

Platinette per lo spot Sono stata pagata in soldi e carta igienica rosa : Mauro Coruzzi meglio conosciuto come Platinette è protagonista in uno spot per reclamizzare la carta igienica in cui canta e balla. A sceglierla è stato proprio l’azienda: “Non mi sarei mai aspettata che Platinette potesse attirare l’attenzione di una grande azienda per fare uno spot pubblicitario. All’inizio sono rimasto turbato da questo interesse. Poi ho capito che era importante lavorarci sopra per lanciare un messaggio di grande libertà”. ...

La storia dei tre ragazzi napoletani che non posSono andare a Boston per mancanza di soldi è diversa da come è stata raccontata : "Siamo arrivati secondi nella seconda fase di Zero robotics , quella mondiale, ma non abbiamo mai detto di aver vinto o di essere arrivati in finale, nessuno si è documentato". A parlare ad HuffPost è Salvatore Pelella, docente di matematica e uno dei due professori a guidare il progetto dei tre ragazzi napoletani della scuola Augusto Righi per la competizione aerospaziale promossa dal Mit e dalla Nasa. La rettifica del professore ...

“Non Sono stata bene”. Cecilia Rodriguez costretta a fermarsi per problemi di salute : Un anno fa esatto esplodeva nella Casa del GF Vip la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stanno ancora insieme, sono innamoratissimi e hanno festeggiato il loro primo anniversario al Maurizio Costanzo Show tra confessioni e battibecchi divertenti. Il programma è registrato, ma succedeva tutto la settimana scorsa. Poi, venerdì 9 novembre la sorellina di Belen e Jeremias avrebbe dovuto partecipare insieme al fidanzato a un evento ...

Nadia Toffa Sono stata vittima di una truffa : Nadia Toffa indossa una parrucca rosa e lascia senza parole i suoi fan con il nuovo look, ma non è solo la parrucca ad attirare l’attenzione su di lei. Durante l’ultima puntata de “Le Iene”, la conduttrice è stata protagonista di un servizio perché vittima di un tentativo di truffa. Ha confessato di aver subito un colpo basso, che però non ha a che fare con la sua salute. La giornalista, da circa un anno impegnata nella battaglia ...

Mara Venier rivela a Domenica In : «Sono stata vittima di cartomanti e tarocchi» : Mara Venier e la dipendenza da cartomanti e tarocchi. La conduttrice di Domenica In ha dedicato oggi lo spazio iniziale della trasmissione al tema dei presunti maghi e sensitivi. In studio, tra gli ...

Raggi : Sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta : Roma, 11 nov., askanews, - 'Guardate, sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta e ho agito nell' esclusivo interesse della mia città. E questa convinzione mi ha spinto ad andare avanti con ...