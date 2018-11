Sono sbarcati a Pozzallo | in Sicilia | tutti i 236 migranti che si trovavano sul barcone

I 58 migranti di Aquarius Sono sbarcati a Malta : Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 migranti della nave Aquarius . Lo rende noto il governo maltese. L' Aquarius , gestita dalle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, aveva preso a bordo la maggior parte di queste persone il 23 settembre. Tutti, rendono noto da La Valletta, saranno trasferiti "nei prossimi giorni" in altri quattro Paesi europei, Francia, ...

