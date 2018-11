Sonia Bruganelli a Domenica Live | “Ecco cosa mi ha fatto innamorare di Paolo”

Sonia Bruganelli a Domenica Live : "Gli haters? Non voglio essere amata" (video) : prosegui la letturaSonia Bruganelli a Domenica Live: "Gli haters? Non voglio essere amata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 25 novembre 2018 15:48.

Sonia Bruganelli parla della figlia malata : “Mi ha insegnato ad essere fiera di me” : Sonia Bruganelli racconta per la prima volta il dramma della malattia di Silvia, la sua primogenita, e il suo coraggio nell’affrontare la sfida più grande per una mamma. Bellissima, ironia, ma soprattutto forte e sincera, la moglie di Bonolis si è raccontata nel corso di un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nel programma Storie Italiane. La sua storia d’amore con Paolo è iniziata nel 1997, quando i due si incontrarono ...

Sonia Bruganelli : "La gente giudica se glielo permetti di fare - io non metto la mia vita sui social" : È diventato il mio migliore amico perché sono cresciuta con lui. Mi sono evoluta. Lui tollera il mio carattere. Lui è il più forte, resiste. Viviamo serenamente le nostre singole vite assieme.Così Sonia Bruganelli ha raccontato come è iniziata la storia d'amore con il marito Paolo Bonolis nel corso di un'intervista rilasciata a Eleonora Daniele nel suo programma Storie italiane in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì su Rai1. La ...

“Per mia figlia malata”. Sonia Bruganelli - lo sfogo al Maurizio Costanzo Show : Sonia Bruganelli, sposata con Paolo Bonolis dal 2002, è tornata a parlare della malattia della figlia al Maurizio Costanzo Show. “Non sono un personaggio pubblico a tutto tondo”, precisa Sonia Bruganelli per mettere a tacere le numerose polemiche spesso scoppiate per i suoi post sui social. Imprenditrice, classe 1974, la Bruganelli mostra sfarzi senza limiti, benefits di extra lusso e per questo motivo è sempre oggetto di ...

Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia : cosa è successo alla famiglia di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli torna nel salotto di Matrix e ammette: “Non è facile fare la moglie di Bonolis”. Ospite di Nicola Porro nella trasmissione di Canale 5 la donna parla di famiglia, lavoro, ma anche di haters. Da tempo infatti la donna è al centro di numerose polemiche per la sua ‘condotta’ sui social network, dove non ha paura di esibire le proprie fortune e i propri agi, anche a rischio di sollevare ogni volta un polverone. E a Porro ...

Sonia Bruganelli si confessa a Matrix : «Non mi interessa se non piaccio - non devo fare pubblicità» : 'Non è facile essere la moglie di Paolo Bonolis'. Sonia Bruganelli, spesso criticata sui social, si confessa a Matrix e svela alcuni retroscena sulla loro vita di coppia. Poi risponde alle feroci ...