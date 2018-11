Snapdragon 8150 con 3 diversi tipi di core | secondo Ice Universe

Sony Xperia XZ4 potrebbe avere un display da 6 - 2 pollici - una CPU Snapdragon 8150 e un design accattivante : Stanno facendo il giro della Rete quelle che potrebbero essere le prime immagini, accompagnate da alcune caratteristiche, del Sony Xperia XZ4 L'articolo Sony Xperia XZ4 potrebbe avere un display da 6,2 pollici, una CPU Snapdragon 8150 e un design accattivante proviene da TuttoAndroid.

Snapdragon 8150 e Helio P80 si piazzano in alto nei benchmark IA con dei nuovi chip : Le capacità delle intelligenze artificiali sono notevolmente migliorate nell’ultimo anno grazie al crescente numero di produttori che adottano il silicio dedicato o che rinforzano le loro attuali capacità. Siamo ancora agli inizi della quantificazione delle prestazioni, leggi di più...

Snapdragon 8150 doppia i SoC 2018 nei test sull’IA - Kirin 980 compreso : Secondo i test riguardanti l'Intelligenza Artificiale (IA) eseguiti attraverso la piattaforma AI Benchmark, il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8150 andrebbe quasi a doppiare gli attuali top di gamma. L'articolo Snapdragon 8150 doppia i SoC 2018 nei test sull’IA, Kirin 980 compreso proviene da TuttoAndroid.

Motorola pensa già al 2019 : lavora ad uno smartphone - Odin - con Snapdragon 8150 e Moto Mod 5G : Secondo alcune indiscrezioni esistono buone probabilità che lo smartphone abbia anche un lettore di impronte integrato nel display L'articolo Motorola pensa già al 2019: lavora ad uno smartphone, Odin, con Snapdragon 8150 e Moto Mod 5G proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm Snapdragon 8150 devasta la concorrenza su AnTuTu : Aspettavamo tutto uno Snapdragon 855 come erede al trono di processore più potente in casa Qualcomm. AnTuTu invece riporta di uno Snapdragon 8150, che secondo i risultati dei benchmark non dovrebbe temere alcun paragone. Il leggi di più...

Qualcomm Snapdragon 8150 (855) mostra i muscoli su AnTuTu : L’arrivo del nuovo chip Qualcomm è atteso per il mese di dicembre come da solita line up dell’azienda, lo Snapdragon 8150 (se volete 855) dovrebbe seguire le stesse tempistiche. Nel frattempo non mancano notizie, trapelate, sulla potenza del prossimo processore di punta il cui benchmarck AnTuTu è apparso su Weibo. Snapdragon 8150: non era 855? Il sito di microblogging cinese è solito fornire anticipazioni succulente su smartphone e, ...

Potrebbe essere Xiaomi Mi 9 a far debuttare Qualcomm Snapdragon 8150 : Iniziamo a scoprire quali Potrebbero essere le caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 9, che Potrebbe essere tra i primi a montare lo Snapdragon 8150. L'articolo Potrebbe essere Xiaomi Mi 9 a far debuttare Qualcomm Snapdragon 8150 proviene da TuttoAndroid.