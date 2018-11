Slittino | Coppa del Mondo Igls 2018 Dominik Fischnaller | “Mi piace molto questa pista

Slittino - Classifica Coppa del Mondo 2018-2019 dopo Igls : Dominik Fischnaller è terzo nel singolo maschile : Terminata con le sprint la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino in quel di Igls. Andiamo a scoprire tutte le classifiche. singolo maschile 1 Kindl Wolfgang AUT 170 2 Ludwig Johannes GER 160 3 Fischnaller Dominik ITA 127 4 Loch Felix GER 120 5 Gleirscher David AUT 115 5 Gorbatcevich Aleksandr RUS 115 9 Fischnaller Kevin ITA 78 Doppio 1 Steu/Koller AUT 200 2 Yuzhakov/Prokhorov RUS 155 Prokhorov 3 Eggert/Benecken GER 140 4 Wendl/Arlt GER ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : vittorie a Geisenberger - Kindl e Steu/Koller. Piazzamenti nella top-10 per gli italiani : Si chiude con le prove sprint il programma della prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. Singolo maschile Il campione del Mondo Wolfgang Kindl, che proprio su questo catino si era andato a prendere l’oro iridato della specialità, non sbaglia e si prende il successo davanti al pubblico di casa. Seconda posizione e primo podio in carriera per la sorpresa russa: Aleksandr Gorbatcevich, che con il ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : Steu-Koller profeti in Patria - quinti Rieder-Rastner. Grave errore per Nagler-Malleier : Si parte con una sorpresa nella prima prova del doppio nella Coppa del Mondo 2018-2019 di Slittino. Si attendeva il consueto dominio tedesco, invece sono i padroni di casa Thomas Steu e Lorenz Koller ad aggiudicarsi la gara d’esordio, precedendo i tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken di 180 millesimi ed i russi Vladislav Yuzhakov e Iurii Prokhorov di 282. Sul budello di Igls-Innsbruck gli slittinisti hanno fatto enorme fatica, con una ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : Andrea Voetter splendida quinta! Natalie Geisenberger vince nel tripudio tedesco : Subito un gran risultato per l’Italia nel debutto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls (Austria). Nel singolo femminile arriva la miglior performance della carriera per quanto riguarda Andrea Voetter: nella gara vinta dalla solita Natalie Geisenberger, l’azzurra conquista in rimonta una strepitosa quinta posizione. Un segnale di quanto il movimento tricolore sia in crescita anche per ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : a Igls ottima prova in Nations Cup di Felderer/Gufler : Si è aperta oggi, con la consueta prova di Nations Cup (una vera e propria qualificazione in vista delle gare ufficiali che assegneranno i punti), la Coppa del Mondo 2019 di Slittino: la prima tappa è in Austria, sul catino di Igls. La Nazionale italiana brilla con la seconda piazza di Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio: i giovanissimi azzurri danno spettacolo e chiudono alle spalle dei russi Kashkin e Korshunov, agguantando la ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : esordio stagionale ad Igls. Dominik Fischnaller guida un’Italia che va a caccia di podi : esordio stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in un catino piuttosto favorevole ai colori azzurri come quello di Igls. Quello situato ad Innsbruck è infatti uno dei budelli più frequentati dalla Nazionale tricolore per gli allenamenti vista l’assenza di impianti in terra italiana. Si comincia nel week-end con la caccia alla sfera di cristallo: gare classiche tra sabato e la mattinata di domenica (singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti del doppio. Sarà ancora sfida a due Toni Eggert-Tobias Wendl? : La Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 prende il via ufficiale nel corso del prossimo weekend. Si correrà a Igls, in una tappa storica del calendario, nella quale inizieremo a capire chi si presenterà nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si scenderà in pista anche per la prima prova del doppio e, in questa categoria, si può sin da ora avere una prima idea di chi potranno essere i favoriti per la conquista della Coppa di Cristallo. Su ...

Slittino - la Coppa del Mondo scatta in ritardo : posticipata di due settimane la tappa di Kühtai : Posticipato l’inizio della Coppa del Mondo: la tappa d’esordio di Kühtai spostata dal 2 al 16 dicembre Posticipato l’inizio della Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. La tappa d’esordio di Kühtai, inizialmente programmata per il weekend dell’1 e del 2 dicembre, si terrà due settimane dopo nella stessa località con la prima manche del doppio in programma sabato 15 e tutte le altre prove domenica 16. ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : Nagler-Malleier guidano la nidiata di giovani talenti azzurri. Attenzione anche alle ragazze : Nuova stagione per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale: scatta nel week-end, sul catino austriaco di Igls, la Coppa del Mondo. Nove appuntamenti per assegnare la sfera di cristallo: l’Italia punta ad un ruolo da protagonista, in un nuovo quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Il punto di riferimento della squadra guidata da Armin Zoeggeler sarà ovviamente Dominik Fischnaller: per il nativo di Bressanone ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti per la classifica generale. Sarà discorso tutto tedesco? : tutto pronto per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si aprirà nel week-end con il consueto appuntamento sul catino di Igls, ad Innsbruck (Austria). Nove tappe, da novembre a febbraio, con tre appuntamenti (compreso quello austriaco) che comprenderanno anche le innovative prove sprint, ad assegnare punti in più per la sfera di cristallo. Andiamo a scoprire i favoriti per la conquista della coppetta in ogni categoria. Singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : le favorite per la classifica generale. Tutte alla caccia di Natalie Geisenberger : Nel fine settimana scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 con la tappa austriaca di Innsbruck. Saranno nove gli appuntamenti di questa nuova stagione, mentre a livello femminile sarà solamente una la grande favorita, la tedesca Natalie Geisenberger. La slittinista nata a Monaco di Baviera, infatti, non ha la minima intenzione di rallentare nel suo dominio assoluto nella specialità. La classe 1988, per far capire la ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Fischnaller - il quadriennio della verità. Il talento c’è - ora bisogna raccogliere : Due dannati millesimi. Un distacco minimo, questione di millimetri, soprattutto se si tratta di una gara sulla lunghezza di quattro run e della durata di oltre 2’30”. Dominik Fischnaller alle Olimpiadi di PyeongChang ha mancato il podio davvero per un nulla, dovendosi accontentare di un’amara quarta piazza, al termine di una rimonta clamorosa. Il 2018 è ormai da mettere alle spalle, inizia una nuova stagione e soprattutto un ...

Slittino - tutto pronto per l’inizio della Coppa del Mondo : dieci gli azzurri in gara nella prima tappa di Igls : Italia a forza 10 ad Igls, nel weekend parte la Coppa del Mondo di Slittino, si va già a caccia di podi L’Italia si presenta con uno schieramento di dieci atleti al primo appuntamento di Coppa del Mondo di Slittino. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato otto uomini e due donne che sabato 24 novembre e domenica 25 saranno all’opera ad Igls: la squadra arriverà martedì in Austria e comincerà ad allenarsi sulla pista di ...