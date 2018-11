Slittino artificiale – Primo podio stagionale per Dominik Fischnaller | splendida rimonta

sportfair

: Gare sprint ad Igls: due settimi posti per l'Italia. Ma quello di Andrea Voetter vale un altro piccolo record… - Fisiofficial : Gare sprint ad Igls: due settimi posti per l'Italia. Ma quello di Andrea Voetter vale un altro piccolo record… - JakobBara : RT @Fisiofficial: Che meraviglia @DominikFisch: prima gara, primo podio! A Igls splendida rimonta: è secondo. - LucaPicafizz : RT @Fisiofficial: Che meraviglia @DominikFisch: prima gara, primo podio! A Igls splendida rimonta: è secondo. -

(Di domenica 25 novembre 2018)sale subito sul: chea Igls, splendido secondo posto nel singolare maschilealla prima garaper l’Italia nello. A conquistarlo è, che chiude al secondo posto a Igls nel singolo maschile. Aveva esultato al traguardo della seconda manche l’altoatesino, forse non solo perché era riuscito ad andare in quel momento al comando, ma perché, seppur con cinque atleti che dovevano ancora gareggiare, aveva capito di poter arrivare tra i primi tre. E infatti così è stato.riesce are tre posizioni dopo il quinto posto della prima manche e conquista il ventesimoin carriera in gare individuali (singolo e sprint), il quarto sulla pista austriaca che l’aveva visto anche trionfare nel 2015. Stavolta si è dovuto arrendere al tedesco Johannes Ludwig, ...