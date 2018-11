Slittino artificiale – Fischnaller non riesce a ripetersi nella sprint di igls | Voetter

Slittino artificiale – Primo podio stagionale per Dominik Fischnaller : splendida rimonta a Igls per l’azzurro : Dominik Fischnaller sale subito sul podio: che rimonta a Igls, splendido secondo posto nel singolare maschile Primo podio alla prima gara stagionale per l’Italia nello Slittino artificiale. A conquistarlo è Dominik Fischnaller, che chiude al secondo posto a Igls nel singolo maschile. Aveva esultato al traguardo della seconda manche l’altoatesino, forse non solo perché era riuscito ad andare in quel momento al comando, ma ...