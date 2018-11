Siria | la guerra mai finita | Attacco con armi chimiche | russi bombardano i

La magistratura francese si occupa dei criminali di guerra Siriani : I giudici vorrebbero processare tre uomini chiave del governo siriano per la scomparsa e la morte di due cittadini francosiriani. Ma il procedimento rischia di restare lettera morta. Leggi

La guerra e l'ignoranza sono alla base dei matrimoni forzati in Yemen - Siria e Libia - : Famosa è la storia di Nojoud Ali, la più piccola divorziata del mondo, divenuta nota grazie al suo libro autobiografico "Io, Nojoud, dieci anni, divorziata". Nojoud insieme alla famiglia lascia il ...

Giornalista Siriana : "sono la prima corrispondente di guerra donna in Siria" - : Siria, a Deir ez-Zor 60 vittime tra civili a seguito dei raid della coalizione USA Solo nel 2013 il mondo ha iniziato a riconoscere che, quelli che inizialmente erano rappresentati come ribelli ...

GUERRA IN Siria/ Forse c'è una pace che mette d'accordo Israele - Putin e Trump : La GUERRA in SIRIA finirà quando gli Usa vedranno realizzata una soluzione gradita a Israele. Ora si parla di un piano che potrebbe permetterlo. Riguarda le alture del Golan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Erdogan si è accorto che usare al Qaeda & co. è sempre sconveniente, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Il nuovo inganno di Usa ed Europa per destabilizzare il paese, di P. Ricci

Siria - la Bbc : 'Oltre 100 raid chimici - così Assad ha vinto la guerra' : Più di cento attacchi chimici compiuti contro civili negli ultimi quattro anni hanno determinato il corso della guerra in Siria, che Bashar al Assad sta vincendo con il sostegno determinante di Russia ...

Siria - la guerra sempre più sporca - : In Siria sono state usate armi chimche, denuncia la BBC in un recente reportage. E' solo l'ennesimo segnale che la guerra continua e che si tratta di uno dei conflitti più feroci degli ultimi anni

La guerra in Iraq di Bush e Blair stata la chiave che ha aperto la porta all'inferno attuale della Siria : È una questione storica che senza gli aiuti sovietici , russi, ai vietnamiti negli anni '60 e '70, non avrebbero prevalso, ed è anche una questione di cronaca che il destino del destino dell'...

L’orrore più grande della guerra in Siria : scoperta una fossa comune con 1500 cadaveri : Una fossa comune con migliaia di corpi è stata scoperta a Raqqa, l’ex roccaforte dell’Isis in Siria. Ad un anno dalla liberazione della città, sono oltre 2.200 i cadaveri sepolti nei parchi pubblici, nello stadio e persino nello zoo. Oltre ai civili uccisi dagli estremisti islamici, molti morti sono stati rinvenuti sotto le macerie degli edifici distrutti durante i bombardamenti della coalizione a guida Usa.Continua a leggere

GUERRA IN Siria/ Il nuovo inganno di Usa ed Europa per destabilizzare il paese : Il "Gruppo dei sette" dice di volere la pace per la SIRIA, intanto prepara un golpe invitando al tavolo tutti meno che Assad. Intanto Trump addestra jihadisti. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Le mosse della Russia per rompere il patto Israele-jihadisti, di P. RicciCAOS SIRIA/ Il "gruppo dei sette" finanzia al Qaeda e organizza un golpe, di P. Ricci