Silvia Romano | diffusi nomi e volti dei rapitori | arrestata la moglie di uno di loro

Matteo Salvini : "Su Silvia Romano notizie incoraggianti" : Su Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya, "arrivano notizie incoraggianti", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un'intervista concessa all'agenzia Adnkronos, Salvini non si è sbilanciato: "Continuo a mantenere il silenzio di questi giorni per ragioni operative, ma le notizie che arrivano dal luogo sono notizie incoraggianti... Di più non posso dire".La polizia keniana, intanto, ha pubblicato ...

Vittorio Feltri - la brutale verità su Silvia Romano : 'Vittima di miserabili indigeni - ecco quanto ci costerà' : Il che dimostra: è da cretini andare in giro per il mondo a imitare il Samaritano caricandone poi le spese sulla collettività. Se le nostre giovanette piene di sacro fuoco vanno per il globo a ...

Silvia Romano e l'altro. La spia di un'emergenza culturale spiegata da padre Giulio Albanese : ... e dall'altra dimostra il non aver ancora capito che i paesi poveri non sono poveri, ma paesi ricchissimi che sono stati impoveriti dall'esterno, da un'economia che uccide, un'economia predatoria, "...

Kenya - una taglia sui rapitori di Silvia Romano : «Almeno in cinque. Volevano portarla in Somalia» : Continuano le ricerche della cooperante italiana sequestrata a Chakama. La polizia locale lancia appelli ai capitrbù e promette ricompense fino a 25mila euro. Ancora nessuna informazione chiara su dove si trovi la ragazza: «Forse nelle foreste della regione di Hola»

Silvia Romano - italiana rapita in Kenya. La polizia : “È viva. Non abbiamo dubbi” : Il segnale arriva da Noah Mwivanda, responsabile della polizia kenyana: “Silvia Romano è viva” ha detto il funzionario a ‘la Repubblica’, parlando della giovane cooperante milanese rapita martedì scorso da un gruppo di uomini armati dalla sede della Onlus Africa Milele, nel villaggio di Chakama, a 70 chilometri da Malindi. Mwivanda ha parlato di un commando di otto rapitori che poi si è diviso, mentre Silvia sarebbe stata ...

Gli sviluppi sulle ricerche di Silvia Romano : Sono state arrestate altre tre persone, e il capo della polizia locale ha raccontato alcune cose a Repubblica: i rapitori della volontaria italiana, però, non si sono ancora fatti vivi

