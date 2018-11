Sicilia | Corleone al voto per le comunali

Sicilia - Corleone al voto per comunali : 7.50 Seggi aperti per le elezioni comunali a Corleone e Palazzo Adriano, i due comuni del Palermitano sciolti nel 2016 per infiltrazioni mafiose. Due i candidati a Palazzo Adriano, 2.000 abitanti,e tre a Corleone, poco più di 11.000 cittadini. I seggi chideranno alle 23. A Corleone,l'ex candidato del M5S, Maurizio Pascucci, è stato travolto dalle polemiche per la foto con il marito della nipote del boss mafioso, Bernardo Provenzano. Il capo ...

Corleone - nel silenzio della politica la mafia prospera. Non solo in Sicilia : Serviva la vicenda di Corleone per riportare il tema “mafia” nell’agenda politica di questo Paese. E già questo è elemento preoccupante, perché nel silenzio la mafia ha sempre prosperato. E continuato a fare affari, a infiltrarsi, a gestire appalti. Eppure in questi mesi i segnali non mancano, e sono tutti preoccupanti. Il comune di Castelvetrano è commissariato dopo lo scioglimento per mafia, Vittoria – un centro del ragusano ...

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...

Maltempo Sicilia : trovati indumenti del pediatra Giuseppe Liotta scomparso vicino Corleone : Ritrovato dai Carabinieri di Corleone (Palermo) il giubbotto e altri indumenti di Giuseppe Liotta, il medico pediatra palermitano di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera lungo la Statale da Ficuzza a Corleone interrotta in diversi punti per il Maltempo. Sabato notte è stata ritrovata anche la macchina.Continua a leggere

Maltempo Sicilia - trovato il giubbotto del medico disperso nel Corleonese : I Carabinieri di Corleone (Palermo) hanno ritrovato il giubbotto di Giuseppe Liotta, il medico palermitano di 40 anni disperso da sabato sera lungo la Statale da Ficuzza a Corleone. La giacca è stata ritrovata in contrada Scalilli, nei pressi di Corleone. Sabato notte è stata ritrovata anche la macchina del pediatra, che si stava recando all’ospedale di Corleone. L'articolo Maltempo Sicilia, trovato il giubbotto del medico disperso nel ...