Seggi aperti per le elezionie Palazzo Adriano, i due comuni del Palermitano sciolti nel 2016 per infiltrazioni mafiose. Due i candidati a Palazzo Adriano, 2.000 abitanti,e tre a, poco più di 11.000 cittadini. I seggi chideranno alle 23. A,l'ex candidato del M5S, Maurizio Pascucci, è stato travolto dalle polemiche per la foto con il marito della nipote del boss mafioso, Bernardo Provenzano. Il capo politico dei Pentastellati, Di Maio, ha chiesto la sua espulsione dal Movimento.(Di domenica 25 novembre 2018)