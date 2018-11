Siamo la voce principale del dissenso | ma voi non ve ne accorgete

huffingtonpost

(Di domenica 25 novembre 2018) Cari/e Direttori/e,ieri a Roma pioveva, ma noi non ce neaccorte. In più di 150.000 abbiamo manifestato, su iniziativa del movimento femminista "Non una di meno". Ma voi, di noi, vi siete accorti? Della grandezza di quella manifestazione, della sua rilevanza politica, della sua potenza, della sua capacità di mobilitare una marea di persone, nella stragrande maggioranza donne, che hanno sentito liberamente e profondamente di scendere in piazza, vi siete resi conto? Non sembrerebbe. Certo, ne date notizia, ma solo pochissimi tra di voi la pongono come prima notizia, come fatto centrale della giornata. Gli altri, la maggior parte, scrivono, en passant, migliaia di donne in piazza, tanti palloncini, teste canute ma anche giovani, e via, si passa ad altro.Mentre, nel mondo, in questo buio periodo storico di maschi al governo di metà dell'Occidente spinti dalla ...