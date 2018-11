Si può vincere tutte le partite e non essere in testa | il caso Entella

MANOVRA/ Così l'asse Conte-Mattarella può convincere Ue e mercati - IlSussidiario.net : La firma di Mattarella alla MANOVRA assume un ruolo importante per evitare che ci siano troppe pressioni da parte dell'Ue

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia puoi solo vincere. Dalla Croazia si può volare in Serbia e Lettonia : La nazionale Italiana di Basket femminile ha la possibilità di governare il proprio destino. Questa sera la squadra di coach Marco Crespi si gioca in Croazia una fetta molto grande della Qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Vincendo in terra croata, le azzurre prenoterebbero il biglietto per la manifestazione continentale, che si giocherà in Serbia e Lettonia. Una sfida, dunque, semplicemente fondamentale, perchè la situazione in ...

Champions - due ex United attaccano Szczesny : 'Si può vincere senza un buon portiere?' : TORINO - Wojciech Szczesny è stato uno dei protagonisti in negativo della prima sconfitta stagionale della Juventus. Il portiere polacco ha sbagliato in occasione del gol decisivo dello United che ha ...

Carrera : “La Juventus non ha rivali e può puntare a vincere la Champions” : Massimo Carrera, ex vice di Conte alla Juve ed ex allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del percorso che stanno affrontando i bianconeri di Allegri. Il tecnico ha risposto alle domande riguardo la Juventus, parlando anche di Champions League: “Sta dimostrando la sua forza, ha preso consapevolezza e credo sia […] L'articolo Carrera: “La Juventus non ha rivali e può puntare a vincere la ...

Mazzola a Sportnews.eu : “L’Inter può vincere lo scudetto. Cristiano Ronaldo numero uno al mondo” : Mazzola e Rivera, Rivera e Mazzola, Inter-Milan, gli anni 60, la rivalità euromondiale, la staffetta a Messico 70, essere il figlio del grande Valentino e superarlo per presenze e trofei. Insomma una fetta importante, a tratti decisiva, della Storia del Calcio italiano. Parliamo di Sandro Mazzola, 77 anni l’8 novembre, 417 partite in Serie A, […] L'articolo Mazzola a Sportnews.eu: “L’Inter può vincere lo scudetto. ...

Occupazione - economia e sicurezzaCosì Trump può vincere il Midterm : Sarà pure egocentrico e duro, a qualcuno starà pure antipatico, ma i risultati economici di Trump sono straordinari. Ecco come può riuscire a tenersi Camera e Senato alle elezioni Midterm Segui su affaritaliani.it

Ancelotti Questo Napoli mi dà emozione e può vincere : Koulibaly è tra i difensori più forti che ha allenato? 'In Questo momento è senza dubbio tra i migliori centrali del mondo. Il più forte che ho allenato? Difficile fare un paio: ci sono Thiago Silva, ...

Batistuta : 'Roma - puoi vincere la Champions. CR7? Sceglierei Leo. E su Maradona...' : Dopo le tante battaglie in carriera, adesso preferisci concentrarsi su altro: "Anche se si tratta di uno sport che mi sa regalare ancora emozioni " ha raccontato " soprattutto quando c'è una finale ...

Federer in finale a Basilea - può vincere il suo 99° torneo : A inceppare il meccanismo e le statistiche ci proverà Marius Copil, 28 anni, rumeno, numero 93 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, che nella prima semifinale ha aperto una botola sotto le ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Francesco Bagnaia può vincere il Mondiale con 2 gare d’anticipo. Le possibili combinazioni : Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2018 con il primo match point per conquistare aritmeticamente il titolo iridato della Moto2 con due gare d’anticipo. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 sta disputando un campionato fenomenale dimostrando di essere il pilota più completo e veloce della categoria ma deve fare i conti con un avversario solidissimo come il portoghese ...

NBA – Wade incorona coach Fizdale : “può fare l’impresa di vincere un titolo ai Knicks” : Dwayne Wade tessr le lodi del suo ex coach David Fizdale: secondo ‘Flash’ é l’uomo giusto per far vincere il titolo ai Knicks in futuro Nonostante le ultime stagioni siano state alquanto negative per i New York Knicks, con l’arrivo di con l’arrivo di coach Fizdale, presso la Grande Mela si respira un’aria nuova e di grande ottimismo. L’inizio di stagione non è stato semplice, complici gli infortuni di Porzingis (fuori ...

Formula 1 - Hamilton può vincere il titolo in Messico come un anno fa : Ma come è successo soli pochi giorni fa in Texas, con i primi tre piloti al traguardo racchiusi in due secondi e tre, ci si aspetta che per il quasi cinque volte campione del mondo la battaglia sia ...

United - Scholes : 'Juventus di un altro livello. può vincere la Champions' : TORINO - ' Questa Juve sembra capace di vincere la Champions '. Anche Paul Scholes , leggenda del Manchester United , è rimasto impressionato dalla prova dei bianconeri ieri sera all' Old Trafford . ...

Mourinho : 'La Juve può vincere la Champions' : 'È a un livello in cui non ha bisogno che parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti - dice …