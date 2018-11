Si apre voragine sulla Pontina  a causa del maltempo |  si cercano dispersi al Circeo

Maltempo - si apre voragine sulla via Pontina : disperso un automobilista : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, e un automobilista risulta disperso. L’auto su cui viaggiava stava transitando proprio in quel tratto quando la strada, che passa sopra un canale agricolo, ha ceduto. Sul posto sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco e gli accertamenti della polizia stradale. Intervento dei #vigilidelfuoco per una voragine sulla ...

Paura a Napoli - si apre una voragine in strada : evacuate 40 famiglie : Paura a Napoli dove una quarantina di famiglie sono state sgomberate in via precauzionale dalle proprie abitazioni dopo che una voragine si è aperta nella notte in una strada del quartiere Montesanto. Gia’ ieri, Vigili del Fuoco e Protezione civile avevano effettuato una serie di controlli poiche’ in uno dei fabbricati erano stati segnalati dei piccoli cedimenti. Al termine delle verifiche si era deciso di non evacuare gli stabili ma ...