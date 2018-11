Serie B | l' Ascoli frena il Pescara | reti bianche tra Spezia e Foggia

Serie B Benevento-Ascoli - Coda illude - poi autorete di Volta e gol Ninkovic : 1-2 : BENEVENTO - Vittoria dell' Ascoli sul campo del Benevento : vantaggio immediato dei padroni di casa con Coda , il pari arriva con l'autorete di Volta . Ad inizio ripresa gli ospiti completano la ...

Serie B Benevento-Ascoli - probabili formazioni e live dalle 18. Dove vederla in tv : Allenatore: Vivarini ARBITRO: Volpi di Arezzo IN TV: Dazn SEGUI live Benevento-Ascoli La Cronaca Serie B Benevento bucchi vivarini ascoli Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Video/ Ascoli Carpi (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Ascoli Carpi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella ottava giornata della Serie B. Decisiva per i padroni di casa la rete di Cavion.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:22:00 GMT)

Serie B - Cosenza-Foggia 2-0. Cittadella-Brescia 2-2 e Ascoli-Carpi 1-0 : L'ottava giornata di Serie B regala la prima vittoria in campionato del Cosenza che tra le mura domestiche batte 2-0 il Foggia: protagonista assoluto Tutino, autore di una doppietta. Tra Cittadella e ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Cosenza e Ascoli - vittorie pesanti! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi dell'ottava giornata. Si torna a giocare dopo la sosta: il clou è al Tombolato con Cittadella-Brescia(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Serie B - i risultati in diretta live dell'ottava giornata : Ascoli avanti : COSENZA-FOGGIA 1-0 live 33' Tutino, C, Cosenza, 4-3-1-2,: Saracco; Corsi, Idda, Dermaku, Corsi; Bruccini, D'Orazio, Mungo; Garritano; Tutino, Maniero. All. Braglia Foggia, 3-5-2,: Bizzarri; ...

Probabili formazioni Serie B / Mosse - moduli e dubbi : Ascoli - Valeau è out (8^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista della partite previste nella 8^ giornata del campionato cadetto 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:02:00 GMT)

Serie B : vittorie per Pescara e Foggia su Benevento e Ascoli : Roma, 6 ott., askanews, - Tre punti d'oro per Foggia e Pescara che piegano in casa rispettivamente l'Ascoli e il Benevento. Un punto a testa per Carpi e Cosenza che pareggiano 1-1 e Cremonese e ...

Risultati Serie B - il Cosenza beffato dal Perugia : Ascoli-Cremonese finisce a reti inviolate [FOTO e VIDEO] : 1/17 Francesco Arena/LaPresse ...