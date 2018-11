Serie A | il Parma batte 2-1 il Sassuolo e lo scavalca

Diretta Parma Sassuolo/ Risultato live 2-1 - streaming video Dazn : Babacar prova a ricucire su rigore - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Parma Sassuolo, streaming video Dazn: nel derby emiliano del Tardini i neroverdi continuano a sognare una qualificazione in Europa.

Serie A - il derby emiliano va al Parma : il Sassuolo cade sotto i colpi di Gervinho [GALLERY] : 1/23 Francesca Soli/LaPresse ...

Serie A - 13° turno : Parma-Sassuolo 2-1 : 14.25 Derby della via Emilia (uno dei tanti in A) al Parma, che nel lunch match del Tardini batte 2-1 il Sassuolo e si regala una classifica da...Europa League. Ducali avanti dopo 6':Consigli respinge il primo tentativo di Gervinho,la sfera resta lì e l'ivoriano ribadisce in rete Raddoppio 'flipper' al 25' (da angolo): Consigli salva su Inglese, autotraversa Magnani,tap-in vincente di Bruno Alves. Che al 36' causa però il rigore (Valeri al ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score : in campo al Tardini per Parma-Sassuolo - IlSussidiario.net : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite in programma oggi per la 13giornata , domenica 25 novembre, .

Serie A - le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo : sorprese nei due schieramenti : Le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo – La gara del “Tardini” tra Parma e Sassuolo apre la domenica della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Diverse sorprese nei due schieramenti: D’Aversa conferma Gagliolo sulla sinistra con Bastoni in mezzo, mentre lascia fuori Stulac per posizionare in regia Scozzarella; De Zerbi, invece, lascia fuori Lirola, Sensi e Di Francesco optando per Magnani, ...

LIVE Serie A : Parma - Sassuolo in diretta : Oggi, 25 novembre 2018, il match Parma - Sassuolo apre il turno domenicale alla tredicesima giorrnata del Campionato di Serie A. Il calcio d'inizio sarà alle 12.30 presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma....Continua a leggere

Serie A Parma - avanti con Faggiano fino al 2020 : Parma - Daniele Faggiano e Parma : un binomio ricco di soddisfazioni e anche di longevità, visto il rinnovo del contratto del Ds fino al 30 giugno 2020, come confermato dal Presidente gialloblu Pietro ...

Parma-Sassuolo - pronostico : probabile un pareggio nel derby della 13ª giornata di Serie A : Parma-Sassuolo sarà il lunch match di domenica 25 novembre, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Il derby emiliano sarà una delle partite più interessanti del campionato, perché entrambe le squadre sono più o meno sullo stesso livello tecnico separate solamente da due punti in classifica. Il risultato più probabile sarà un pareggio o in alternativa la vittoria dei padroni di casa. Numeri e precedenti tra Parma e ...

Serie A Parma - Barillà torna ad allenarsi in gruppo : Parma - I gialloblu sono tornati ad allenarsi a Collecchio. Nella seduta odierna, il tecnico D'Aversa ha registrato il ritorno in gruppo di Antonino Barillà . Gianni Munari e Matteo Scozzarella , ...

Serie A Parma - Gagliolo : «Ottimo inizio - avanti così» : Parma - "Sul piano personale sono soddisfatto del momento, anche per quanto riguarda il collettivo stiamo andando molto bene. Se mi aspettavo questo avvio? Sicuramente lo sognavo, siamo partiti ...

Video/ Torino Parma - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 12giornata - - IlSussidiario.net : Video Torino Parma , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie A, anticipo della 12giornata allo stadio Olimpico , 10 novembre, .

Serie A - Torino-Parma 1-2 : in gol Gervinho - Inglese e Baselli : un Parma che inizia a sognare l'Europa quello che sbanca questo pomeriggio il Grande Torino. D'Aversa porta a casa la terza vittoria in trasferta della sua stagione, trascinato da un Gervinho in ...

Torino-Parma 1-2 - Serie A : colpaccio dei ducali. Gervinho e Inglese decidono l’incontro : colpaccio del Parma che ha sconfitto il Torino per 2-1 nell’anticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A e ha agganciato proprio i granata e la Fiorentina al settimo posto in classifica, a quota 17 punti. Grande prestazione dei ducali che confermano il loro ottimo avvio di campionato infilando il quinto successo. Succede tutto nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio al 6′ con una rete di Gervinho che sfrutta ...

Serie A - il Parma prende il Toro per le corna : i gialloblu conquistano l’Olimpico [FOTO] : 1/52 Fabio Ferrari/LaPresse ...