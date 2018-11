Serie A | Bologna-Fiorentina 0-0 | ancora un pari per la Viola

Serie A - parate e pali : Bologna-Fiorentina 0-0 : Non sanno più vincere: Bologna e Fiorentina continuano a mancare i tre punti . Sotto la pioggia battente al Dall'Ara il derby dell'Appennino finisce 0-0 . Un match di buona intensità, giocato meglio ...

Serie A Fiorentina - lombalgia per Pjaca : non convocato per il Bologna : FIRENZE - Marko Pjaca "non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna " . Lo ha comunicato, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Fiorentina , La società viola ha ...

Panchine Serie A - situazioni bollenti per Bologna e Genoa : i nomi per i sostituti in caso di esonero : Panchine Serie A – Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Partite importanti per le zone alte della classifica ma anche brividi per la zona salvezza. In particolar modo molto importante il derby di Genova, di fronte Sampdoria e Genoa in una partita sentitissima non solo per la rivalità ma anche per la ...

Serie A Bologna - seduta completa in gruppo per Mattiello : Bologna - seduta di allenamento pomeridiana, a porte chiuse, nel pomeriggio di oggi per il Bologna , in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Fiorentina . A Casteldebole il programma ha ...

Serie A Bologna - Inzaghi carica il Dall'Ara : Il tecnico rossoblu

Basket - Serie A : il giorno di Venezia-Milano - Avellino e Bologna ridono : Nel giorno del big match di Serie A Venezia-Milano, dopo la sconfitta di Cremona in casa con Varese e la vittoria di Avellino a Reggio Emilia, Brindisi con Brescia prova a scalare la classifica. ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Avellino espugna Reggio Emilia - successo casalingo per Bologna su Torino : Avellino vince in trasferta a Reggio Emilia, la Virtus Bologna mantiene il fattore campo e batte Torino: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Cremona su Varese nel lunch match, la settima giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due match nel primo pomeriggio. Può sorridere Avellino che trova un importante successo in trasferta a Reggio Emilia, consolidando la posizione Playoff. Gli irpini ...

Serie A Bologna - a parte De Maio. Differenziato per Mattiello : Bologna - Ultima seduta di allenamento della settimana per i ragazzi di Inzaghi . I rossoblu hanno effettuato un test amichevole, della durata di 60 minuti, con molti ragazzi della Primavera. Non ...

Serie A Bologna - malinconia Palacio : Bologna - Lo guardi in campo e hai la sensazione che si diverta poco, che quasi abbia perso l'allegria e il gusto di giocare: il Rodrigo Palacio di oggi è molto diverso da quello di ieri. L'argentino ...

Serie A Bologna - differenziato per Mattiello e De Maio : Bologna - Giornata di doppia seduta per il Bologna . Nell'allenamento mattutino, iniziato alle ore 10.30, la squadra ha ha svolto una seduta in palestra; il lavoro pomeridiano, iniziato invece all e ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Puntiamo a migliorare» : FIRENZE - A margine della premiazione per la "Panchina d'oro", il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport: " Il mio voto? Per Simone. Scherzi a parte - spiega l'allenatore rossoblu - siamo in un mondo che ci piace e che ci da tanto. Fare l'allenatore è difficile, ma ci mettiamo passione. Il Venezia ?...

Video/ Chievo Bologna - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 12giornata - - IlSussidiario.net : Video Chievo Bologna , 2-2, : highlights e gol della partita, i veneti tornano a fare punti ma mancano ancora l'appuntamento con la vittoria.

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Bologna supera Cantù - Avellino vince in trasferta a Varese : La Virtus Bologna supera Cantù in casa, Avellino sbanca Varese: i Risultati della 6ª giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brindisi nel lunch match e di Milano nel pomeriggio, la domenica della 6ª giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare che precedono il posticipo serale fra Pistoia e Cremona. La prima delle due sfide si gioca alla Land Rover Arena di Bologna, palazzetto nel quale la Virtus mantiene il fattore campo e ...

Serie A - la Roma ne fa quattro alla Samp. Empoli ok - pari tra Chievo e Bologna : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Napoli e Parma e i pareggi tra Frosinone-Fiorentita e Spal-Cagliari, la 12esima di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con la sonora sconfitta, per ...